2026年07月08日 10時38分 AI

MetaがGIFアニメも作れる画像生成AI「Muse Image」をリリース＆音声付き動画を生成できる「Muse Video」も発表される



現地時間の2026年7月7日、Metaが画像生成AI「Muse Image」と動画生成AI「Muse Video」を発表しました。Muse Imageはすでにサービスが展開されていて、Muse Videoは近日中にサービス開始予定です。



Introducing Muse Image and Muse Video

https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-image-muse-video-msl/



Muse Imageはテキスト入力をもとに画像を生成できるAIです。最終的な画像生成処理に入る前に思考して構図を整えたりツールを使用して素材を作成したりできます。例えば内部でQRコード作成ツールを呼び出して「実際に目的のサイトにアクセス可能なQRコード」を含んだ画像を生成することができます。





画像に含める人物の顔などを指定することも可能。以下の例ではユーザーが入力した人物写真を踏まえつつ、インターネット上から服やカバンの画像を検索して着せ替え画像を作成しています。





さらに、GIFアニメーションを作ることもできます。例えば「2人のキャラクターが戦う16フレームのアニメーションを作成して」と入力すると各フレームの内容を思考して16フレームのGIFアニメーションを出力してくれます。





以下の画像をクリックすると実際のGIFアニメーションを確認できます。





Muse Imageは画像編集にも対応しており、「古い写真をキレイにする」「白色写真をカラー化する」「天気を変更する」「背景を変更する」といった編集処理を高精度に実行可能。





また、複数の参照画像を用いた画像生成にも対応しています。





AIモデルの名前を伏せた状態で人間に優劣を評価させるArenaのテキストから画像を生成する性能のランキングではOpenAIのgpt-image-2に次いで2位にランクインしました。





画像を編集する性能のランキングでもMuse Imageが2位にランクインしています。





Muse Imageはチャットサービスの「Meta AI」で実行可能なほか、アメリカではInstagramのストーリー機能でも使用可能。また、一部の国ではWhatsAppでも使用可能で、近日中にFacebookでも使えるようになる予定です。



Muse Videoは音声付きの動画を生成できるAIです。記事作成時点では初期プレビュー版として位置付けられており、近日中にMeta AIで利用可能になる予定です。



Alongside the release of Muse Image, we’re sharing an early preview of Muse Video. It offers competitive performance in prompt adherence, visual fidelity, and temporal consistency.



We’re investing in areas with current performance gaps, such as audio-video synchronization and… https://t.co/kftRoTgq6W pic.twitter.com/iIFeFGLzoE — AI at Meta (@AIatMeta) July 7, 2026



Arenaのテキストから動画を生成する性能のランキングにはすでにMuse Videoが登場しており、AlibabaのHappyHorse 1.0を上回って3位にランクインしています。

