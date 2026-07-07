エアコンの推奨温度などエネルギー節約に関する約6000の政府ウェブページをアメリカエネルギー省が削除
アメリカでは発達した高気圧が張り出す「ヒートドーム」という現象により猛暑が発生しています。そんな中、エネルギー保全に関するウェブページ約6000ページをアメリカのエネルギー省が削除したことが報じられています。
White House deletes thousands of webpages about energy conservation as heatwave slams US | The Verge
https://www.theverge.com/policy/961449/white-house-mamdani-heatwave-deletion
White House purges thousands of web pages about energy saving during heatwave | Mashable
https://mashable.com/tech/zohran-mamdani-heat-wave-nyc-white-house-78-degrees
ニューヨーク市長のゾーラン・マムダニ氏は2026年7月2日に、ニューヨークの猛暑を受けて「外は暑く、電力網は私たちを涼しく保つためにフル稼働しています。エアコンをカ氏78度(セ氏約25.56度)に設定し、使っていない照明や電子機器をオフにし、可能なものはプラグを抜いてください。安定した電力網は、エアコンが稼働し続け、命が救われることを意味します。需要を緩和し、暑さを一緒に乗り切りましょう」と電力網への負荷軽減を呼びかける投稿をしました。
New York: it's hot out there, and the power grid is working overtime to keep us cool.— Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) 2026年7月1日
Set your AC to 78 degrees, turn off lights/electronics you're not using, and unplug what you can.
Our City is doing its part too: maintaining the 78 degrees rule in our buildings,…
マムダニ氏の投稿に対し、保守系のXアカウントは「カ氏100度(セ氏約37.8度)を超える気温にもかかわらず、室温を適度に保つよう求めた市長は、共産主義の恐怖を広めている」などと強く批判しました。しかし一部のXユーザーは、マムダニ氏が投稿した「カ氏78度(セ氏25.56度)」というエアコンの温度設定は独自に考案したものではなく、エネルギー省が推奨するものだということを指摘しました。実際に、共和党が強いテキサス州で知事を務めるグレッグ・アボット氏も、過去にマムダニ氏と同様にエネルギー省が推奨する「華氏75度から78度(約23.9度～25.56度)」を推奨しています。
そのような騒動があったマムダニ氏の投稿から約24時間後に、あるXユーザーが「エネルギー省がエアコンの設定温度を推奨するページを削除したようです」と投稿しました。
The Department of Energy appears to have deleted its thermostat-level recommendations to avoid people noticing that their generic recommendation was to set indoor temperatures at the same level which Zohran has asked New Yorkers to maintain during a grid-stressing heatwave. https://t.co/M5YVauiIOQ— David Wallace-Wells (@dwallacewells) 2026年7月2日
削除されたページはエアコンの温度に関するページだけではなく、節水や断熱材の種類のほか、太陽光発電を搭載した住宅を建築して性能を競う「ソーラーデカスロン・チャレンジ」に関するページも削除されました。この件を報じたThe Vergeによると、削除されたページは約6000ページに及ぶそうです。なお、削除されたページはインターネットアーカイブに保存されており、記事作成時点で閲覧可能です。
連邦政府関係者は削除の理由を明確にしていませんが、マムダニ氏の投稿が話題になった直後に行われたため、そのタイミングに注目が集まっています。
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in メモ, Posted by log1e_dh
You can read the machine translated English article The U.S. Department of Energy has remove….