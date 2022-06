2022年06月06日 19時00分 メモ

マイニング取締法案がニューヨーク州上院も通過しホークル知事の手に



2022年5月初頭にニューヨーク州下院議会で可決された「仮想通貨マイニング事業の新規参入・拡張を実質的に一時禁止する法案」が、ニューヨーク州上院議会でも可決されました。これにより、キャシー・ホークル州知事が署名すると当該法が施行されるところまで来ています。



NY State Assembly Bill A7389C

https://www.nysenate.gov/legislation/bills/2021/A7389





New York just passed a bill cracking down on bitcoin mining — here’s everything that’s in it - CNBC

https://www.cnbc.com/2022/06/03/heres-whats-in-new-yorks-new-bitcoin-mining-ban-.html



New York passes bill to ban bitcoin mining facilities that rely on nonrenewable energy - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2022/06/03/new-york-passes-bill-ban-bitcoin-mining-facilities-rely-nonrenewable-energy/



Bitcoin miners urge New York's governor to veto moratorium passed by the Senate

https://www.theblockcrypto.com/post/150064/bitcoin-miners-urge-new-yorks-governor-to-veto-moratorium-passed-by-the-senate



この法案は、ビットコインのように「プルーフ・オブ・ワーク」の仕組みを採用している仮想通貨のマイニング施設について、再生可能エネルギーを100%利用していない場合、新設と設備更新を2年間停止させるという内容。また、すでに稼働している施設についても、消費エネルギー量の抑制を求めるものになっているとのこと。



ニューヨーク州は電気料金が安いことからマイニング産業の拠点に選ばれていますが、この法案が成立した場合、撤退するマイニング企業が出ることが考えられ、さらにアメリカ全体のマイニング産業への影響も懸念されています。



仮想通貨マイニング事業の新規参入・拡張を実質的に一時禁止する法案がニューヨーク州下院で可決 - GIGAZINE





法案が下院・上院をともに通過したことで、残るはキャシー・ホークル州知事の判断のみ。ホークル知事が法案に署名した場合、この法律はただちに施行されることになります。