2026年07月07日 13時45分 ハードウェア

NASAの古い衛星Swiftを救う「宇宙のロードサービス」ミッションが進行中



老朽化したNASAの人工衛星「Neil Gehrels Swift Observatory」を救うため、民間企業Katalyst Space Technologiesのロボット宇宙船「LINK」が打ち上げられ、軌道上でSwiftを追いかけるミッションが進行しています。



Swift Boost Mission - NASA Science

https://science.nasa.gov/mission/swift/swift-boost-mission/



Katalyst's satellite rescue mission is now in pursuit of NASA's Swift - Ars Technica

https://arstechnica.com/space/2026/07/katalysts-satellite-rescue-mission-is-now-in-pursuit-of-nasas-swift/



自分で軌道を上げる推進装置を持たない人工衛星は、放っておくと少しずつ大気の抵抗を受け、最終的には大気圏に再突入して燃え尽きてしまいます。





Swiftは2004年に打ち上げられたNASAの宇宙望遠鏡で、宇宙最大級の爆発現象であるガンマ線バーストなどを観測してきました。古い衛星ではあるものの、可視光、紫外線、X線、ガンマ線を扱う複数の望遠鏡を備えていて突発的に起こる天文現象を素早く追跡でき、まだ科学的な価値が残っています。



近年は太陽活動が活発になり、地球の上層大気が膨らんだことで衛星にかかる抵抗が増え、Swiftの軌道の低下が当初の見込みより早く進んでいました。2026年の夏には大気圏に再突入してしまうという計算結果が出たことを受けて、Swiftの運用チームは観測対象を減らしたり、衛星の向きを変えたりして空気抵抗を抑えましたが、根本的な解決には軌道を押し上げる必要がありました。



by NASA’s Goddard Space Flight Center/Michael Shoemaker and Francis Reddy



そこでNASAは2025年9月、アメリカ・アリゾナ州のKatalyst Spaceに3000万ドル(約43億円)規模の契約を発注しました。Katalystは1年未満でLINKを設計、製造、試験、打ち上げまで進め、さらに軌道上でSwiftに接近してつかみ、より高い軌道へ持ち上げる必要があります。通常の衛星打ち上げではなく、すでに宇宙を飛んでいる衛星を後から助けに行く「宇宙版ロードサービス」といえるミッションです。



LINKは2026年7月3日、南太平洋のマーシャル諸島クェゼリン環礁から打ち上げられました。打ち上げにはノースロップ・グラマンの空中発射ロケット「Pegasus XL」が使われ、改造されたL-1011航空機「Stargazer」が高度約4万フィート(約12.2km)までロケットを運び、空中でPegasus XLを切り離して宇宙へ送り出しました。

