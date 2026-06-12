2026年06月12日 08時00分 レビュー

iPhoneにApp Storeで配布されていないアプリをインストールできるようにする代替アプリストア「AltStore PAL」の導入手順はこんな感じ



iPhoneやiPadのアプリは基本的にApple公式アプリストアの「App Store」からダウンロードする仕組みですが、実はサードパーティ製のアプリストアを使うこともできます。サードパーティ製アプリストアの「AltStore PAL」をiPhoneに導入すれば、App Storeでは配布されていないアプリをiPhoneにインストールすることが可能。AltStore PALそのものの導入手順は少し特殊なので、導入手順を画像つきでまとめてみました。



AltStore

https://altstore.io/



代替アプリ配信を通じたアプリのインストール - Apple サポート (日本)

https://support.apple.com/ja-jp/117767



ヨーロッパではデジタル市場法への対応として、Appleが2024年3月のiOS 17.4で欧州連合向けに代替アプリマーケットプレイスの仕組みを導入しました。日本では2024年6月12日に「スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律」が成立し、2025年12月18日の全面施行に合わせて、iPhoneでもApp Store以外のアプリマーケットプレイスを利用できる道が開かれたという流れです。



というわけで、さっそくインストールしてみます。まずAltStore PALのダウンロードページを開き、「Download」をタップ。





タップすると「AltStore, LLC」からのマーケットプレイスのダウンロードを許可するかどうかを確認する警告が表示されます。代替アプリマーケットプレイスはApp Store以外のアプリ入手経路を端末に追加するため、システム側で明示的な許可が必要になるというわけ。「設定」をタップします。





設定が開くので「アプリのインストールを管理」をタップ。





「AltStore PAL」をタップします。





「許可」をタップ。





これでインストールできる状態になりました。以下の画面になるので、通常のアプリをインストールするときのように電源ボタンをダブルクリックして顔認証すればOK。





インストールが完了すると「『AltStore PAL』を開く」ボタンが出るのでタップします。





AltStore PALを開くことができました。これでAltStore PALからアプリをインストールできるようになったわけです。





ホーム画面に戻ると、「AltStore」という名前でアプリが追加されていました。





なお、AltStore PALはApp Storeのようにストアアプリを開くだけで大量のアプリを検索できる仕組みとは異なり、「ソース」と呼ばれる配信元を追加することでその配信元が公開しているアプリを検索できるようになる仕組みです。AltStore PALをインストールしただけであらゆるアプリが表示されるわけではなく、使いたいアプリに応じて対応するソースを探して追加する必要があります。



また、iOSのセキュリティを維持するため、代替アプリマーケットプレイスで配布されるアプリもAppleの公証を通過する必要があり、公証済みのアプリだけがAltStore PAL経由で配布される仕組みです。開発者側から見るとApp Storeにアプリを登録する場合と同じApple Developer Programのコストがかかるうえ、アプリ本体やソースを自分でホストして管理する必要があるため、配布の手間や運用コストはApp Storeより大きくなりがちとのこと。





一方で、AltStore PALにはApp Storeの規約に縛られないという大きな特徴もあります。Appleの公証は必要ですが、App Storeの審査基準とは異なる枠組みで配布できるため、App Storeでは公開が難しかった種類のアプリをユーザーに届けられる可能性があります。インストール方法やソースの追加、開発者側の配布コストといったハードルはあるものの、AltStore PALはiPhoneやiPadでアプリを入手する選択肢を広げる存在になっていると言えます。



次回は実際にAltStoreを使用してアプリをインストールしてみます。お楽しみに！