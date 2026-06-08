2026年06月08日 12時00分 サイエンス

猛暑は動物の学習能力を低下させる



あまりにも暑すぎると頭がぼーっとしてしまい、うまく物事を考えられないという人は多いはず。実際、極端な暑さが認知機能を低下させるという研究結果も報告されていますが、猛暑で認知機能が低下するのは人間だけでなく動物も同じだとして、フランス在住のフリーライターであるマルタ・ザラスカ氏がさまざまな研究結果をまとめています。



Heat waves make animals stupid and aggressive | Knowable Magazine

https://knowablemagazine.org/content/article/living-world/2026/heat-waves-scramble-animal-minds-trigger-aggression



1800年代にベルギーの天文学者であるアドルフ・ケトレは、フランスにおける凶悪犯罪が夏にピークを迎えることに気付きました。その後の研究では高温と銃による暴力や精神疾患関連の入院、自殺、ギャンブルなどとの関連性が指摘されています。



暑すぎると人間は意思決定が難しくなり、記憶力にも問題が生じます。2018年の研究では、エアコンなしの寮に住んでいた学生はエアコンがある寮に住んでいる学生と比較して、認知テストのパフォーマンスが落ちることが示されました。



エアコンがない部屋では認知能力が下がることが研究で判明、どれほどパフォーマンスが変わるのか？ - GIGAZINE





近年は猛暑が人間だけでなく、動物の認知能力にも悪影響を及ぼすという研究結果が相次いで報告されています。西オーストラリア大学の行動生態学者であるアマンダ・リドリー氏らの研究チームは、アフリカ大陸南部のサバンナに生息するスズメ目の鳥・シロクロヤブチメドリを用いて、猛暑が認知機能に及ぼす影響について調べました。



さまざまな熱条件で野生のシロクロヤブチメドリの行動を調べたところ、気温が35.4℃を超えるとくちばしを大きく開けて、息を激しくして羽根を広げるといった放熱行動が増えました。



また、研究チームは透明な壁の向こうにシロクロヤブチメドリの大好物であるミールワームを配置して、正しく壁を回り込んでミールワームを獲得できるかどうかを観察しました。この実験では、涼しい時のシロクロヤブチメドリは透明な壁を回り込めばミールワームを食べられることに気付きましたが、気温が上昇するとなかなかそのことに気付けず、透明な壁をくちばしでつつき続けたとのことです。





リドリー氏らが行った別の実験では、シロクロヤブチメドリに「色の薄いフタ」と「色の濃いフタ」が付いた木の板を与えました。このフタはシロクロヤブチメドリがくちばしで開けられるようになっており、決まって「色の濃いフタ」の下にミールワームが隠されているという法則性がありましたが、気温が高いとシロクロヤブチメドリがその法則性に気付くのに約2倍の試行回数が必要でした。





気温が高くなると認知機能に問題が生じるのは、シロクロヤブチメドリだけではありません。たとえば2023年の研究では、アメリカの8都市で報告された合計約7万件の「犬が人にかみついた事例」を精査した結果、こうした事例は暑くて晴れていて、スモッグが多い日に起こりやすいことがわかりました。気温が約32.2℃の日は約15.5℃の日と比較して、犬が人にかみつくリスクが10％も高かったとのことです。





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