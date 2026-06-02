2026年06月02日 11時14分 ハードウェア

未発表のGoogle Pixel Watch 5が海底で見つかる、人気ゲーム・ボーダーランズの開発者が報告



「未発表のGoogle Pixel Watch 5が海底で見つかった」と、人気ゲーム・ボーダーランズの開発者が報告しています。



Pixel Watch 5 emerges at the bottom of the ocean - GSMArena.com news

https://www.gsmarena.com/pixel_watch_5_emerges_at_the_bottom_of_the_ocean-news-73060.php



Borderlands Boss Shares Photos Of Unreleased Pixel Watch 5

https://kotaku.com/randy-pitchford-borderlands-weirdest-tech-leak-of-2026-pixel-watch-5-google-2000701121



The Google Pixel Watch 5 may have been spoiled by… the creator of Borderlands | The Verge

https://www.theverge.com/tech/941293/google-pixel-watch-5-randy-pitchford-borderlands





2026年6月1日、ボーダーランズの開発元であるGearbox Softwareの創業者であるランディ・ピッチフォード氏が、「友人が数日前にセントマーチン島近くでスキューバダイビング中に見つけた」という時計の写真を投稿しました。



A friend of mine found this watch a few days ago ~underwater~ when he was scuba diving near the island of St. Martin. He noted that the reverse of the watch indicates that it is a Google Pixel 5, which has not yet been announced, let alone released. It seems to be fine. The face… pic.twitter.com/Mnenov1sFE — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026



時計の見た目は丸型で、ディスプレイを搭載したスマートウォッチのようです。見た目はGoogle Pixel Watchによく似ています。





以下は裏面の画像。中央にはセンサー類が搭載されていますが、その外側に「Google Pixel Watch 5」と書かれているのがわかります。Googleは2025年10月にGoogle Pixel Watch 4をリリースしたばかりで、記事作成時点ではこれが最新モデルです。つまり、Google Pixel Watch 5は未発表モデルというわけ。





また、Google Pixel Watch 5にはIP68の防水・防塵性能を含むいくつかの仕様を示す刻印や、心拍センサー・UWBチップ・脈拍センサー・皮膚温度トラッキング機能が搭載されていることが確認できます。



このGoogle Pixel Watch 5と思しきスマートウォッチを発見した友人は、ピッチフォード氏がテクノロジー業界にコネがあると考え、「見てくれ」と頼んできたそうです。ピッチフォード氏は「誰か助けてもらえませんか？この未発表の時計の持ち主を探し、どうやって返せばいいか教えてくれる人はいませんか？」と投稿し、助けを求めました。



その後、ピッチフォード氏は「インターネットの魔法のおかげで私は持ち主と連絡を取ることに成功しました。返却の手配を取ることもできました。もしも自分のものではない何かを見つけたなら、それを正当な持ち主に返すよう努めるべきです」と投稿しています。



Update: Thanks to the magic of the internet, I am now in touch with the owner and we’ve arranged for its return. If you find something that isn’t yours, pay it forward and try to return it to its rightful owner. https://t.co/NaqUHuvJmM — Randy Pitchford (@DuvalMagic) May 31, 2026



インターネットユーザーは、ピッチフォード氏がウソをついていると批判したり、注目を集めようとしていると主張したりしています。また、Googleがピッチフォード氏に金銭を支払い、大々的な発表の前にGoogle Pixel Watch 5をリークさせたのではないかと指摘する人もいます。しかし、ゲームメディアのKotakuは「Googleがわざわざピッチフォード氏にGoogle Pixel Watch 5をリークさせようとするとは到底思えません」と指摘しました。





なお、Google Pixel Watchシリーズがリークされた事例は以前にもあります。2022年、初代Google Pixel Watchは発表前にアメリカのレストランで忘れ物として見つかりました。



Google純正スマートウォッチ「Pixel Watch」の写真がリーク、レストランの忘れ物として見つかる - GIGAZINE

