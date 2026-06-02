2026年06月02日 11時06分 ゲーム

子どもがフォートナイトやロブロックスで知らない人と話すことを禁止する規制案をイギリスが検討中



オンラインゲームで子どもが犯罪に巻き込まれることを防ぐために、イギリスがオンラインゲームのチャットを規制する案について検討していることが分かりました。



UK could ban kids from talking to strangers on Roblox, Fortnite and Minecraft - Dexerto

https://www.dexerto.com/gaming/uk-could-ban-kids-from-talking-to-strangers-on-roblox-fortnite-and-minecraft-3369951/



UK considering banning kids from speaking to strangers in Fortnite and Roblox | Metro News

https://metro.co.uk/2026/06/01/uk-considering-banning-kids-speaking-strangers-fortnite-roblox-28603123/



イギリス政府はSNSやゲーム、AIチャットボットなどに対する年齢制限を検討する中で、厳格な年齢確認方法の導入や、サービスが提供する機能の一部を子どもにだけ使わせない方法を考案しています。



検討の中で登場したのが、オーストラリアのように未成年のSNS利用をまるごと禁止する案や、SNSが提供する無限スクロール、自動再生、位置情報共有、個人に最適化されたおすすめアルゴリズムを規制する案です。





こうした案が検討される中で、イギリスのオンライン安全担当大臣を務めるカニシュカ・ナラヤン氏は、子どもを襲う最大の懸念事項の1つは「見知らぬ人との接触」であると指摘。オンラインで子どもが知らない大人と連絡を取れてしまうことが犯罪につながってしまう可能性を問題視しました。



そこで、ナラヤン氏はフォートナイトやロブロックス、マインクラフトといった子どもに人気のゲームや、Discordなどのゲームに関連するチャットサービスにさらなる制限が必要かどうかを検討しています。



ロブロックスやDiscordはすでにイギリスの法律に準拠した年齢確認を導入していますが、イギリスはさらに踏み込み、子どもが見知らぬ人と会話することを全面的に禁止する可能性を示唆しました。





児童擁護コミッショナーのレイチェル・デ・ソウザ氏もさらなる強力な対策を支持し、「男の子の多くはSNSではなくゲームをしていることが多く、よく遊ばれるゲームにはアメリカに住む55歳の男性と9歳の子どもが会話できるような機能が備わっていることが多いです。規制案は『子どもに対する禁止措置』とひとくくりにするものではなく、18歳未満には不適切なサービスに対する禁止と制限だと考えています」と話しました。



政府は、どのような制限を適用するかについてまだ結論を出しておらず、実際に制限が導入されるかどうかも不透明です。オーストラリアのSNS禁止措置を巡る議論でもゲームプラットフォームは検討対象となりましたが、最終的には除外されました。

