2026年06月01日 22時00分 ゲーム

「GTA 6」開発元の従業員が労働組合を結成



業界から登場が心待ちにされているゲーム「グランド・セフト・オートVI(GTA 6)」を開発するRockstar Gamesの従業員が、Rockstar Gamesに対抗するための労働組合を結成しました。同社は2025年に実施した解雇措置について不当解雇だと訴えられています。



The Video GTA Fans Have Been Waiting For: The Rockstar Game Workers Union Launch - YouTube





GTA 6 Developers Announce Rockstar Games Union - RockstarINTEL

https://rockstarintel.com/gta-6-developers-announce-rockstar-games-union/



発端となったのは、国際労働者組合(IWGB)がRockstar Gamesに対して起こした2025年の訴訟でした。Rockstar Gamesが2025年に実施した31人の従業員に対する解雇措置について、労働者側は「組合つぶしだ」と訴えています。



Rockstar Gamesは「該当の社員は機密漏洩に関与した」と主張していますが、IWGBは「組合承認に向けての大きな節目となる『組合員率10％』を達成した直後に組合員が解雇されたため、最も露骨で残忍な組合つぶし行為だと考える」と反論しています。





この事件が公になった後、パリ、ロンドン、エディンバラ、ニューヨークなどで抗議デモが行われ、イギリス人も解雇の対象となったことからイギリスのキア・スターマー首相が調査を約束しました。



騒動の拡大に伴って従業員の組合加入も加速し、2026年5月、正式に組合が成立しました。今回結成された組合の名称は「Rockstar Game Workers Union」で、この組合はIWGBの一部として活動します。



Rockstar Game Workers Unionは「これは、当団体の公式発表の仕方として計画していたものではありませんでした。組合員31人を解雇する露骨な組合つぶしが行われましたが、これらの大量解雇でも私たちの組合はつぶされず、これまで以上に大きく、強くなっています。解雇後まもなく、組合員率は再び10％の基準を超えmさいた。ゲーム業界は急速に変化しています。成功物語の裏には、解雇、燃え尽き症候群、約束の破棄といった悲劇があります。今、私たちはかつてないほどの不況に直面しています。業界は変わらなければなりません。そして、私たちは共にそれを実現していきます」と述べました。





GTA 6は延期を経て2026年11月19日に発売される予定となっています。



グランド・セフト・オートVI(GTA6)の発売日が2026年11月19日に延期 - GIGAZINE

