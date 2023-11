2023年11月13日 12時35分 映画

死亡した俳優をAIで復元して映画などに出演させるには生きている間に同意を得る必要がある



ハリウッドの俳優や脚本家が「仕事を奪うようなAIの規制」を求めて実施したストライキは、ハリウッド俳優による史上最長のストライキとなったのち、2023年11月10日に終了しました。このストライキを通じ、アメリカテレビ・ラジオ芸術家連盟(SAG-AFTRA)はハリウッドの映画スタジオと10億ドル(約1500億円)規模の契約を結ぶことに成功しています。この契約の中には「死亡した俳優のAIコピー」に対する保護策もあるそうです。



2023年11月10日(金)、SAG-AFTRAの取締役会の86%が映画製作者協会(AMPTP)との間で交渉中の暫定協定に賛成票を投じたため、ハリウッドの映画スタジオに対する俳優たちのストライキがついに終結することとなりました。SAG-AFTRAは取締役会の承認を受け、組合員に対して批准投票を実施すると発表しています。



SAG-AFTRAとAMPTPが結んだ新しい契約では、ストリーミングコンテンツの収益の一定割合がSAG-AFTRAの組合員に対して支払われることとなります。また、SAG-AFTRAの組合員は年に2回の昇給が見込まれ、昇給割合は契約批准後は7%、2024年7月にさらに4%が期待されており、福利増加率は11.28%にも上る模様。俳優の賃金上昇に関する契約では、シリーズものに出演している俳優への賃金の153%増額も求められています。





両者の契約における大きな争点となっていたのが、AI技術の扱いです。近年、AI技術の発達により俳優のデジタルコピーをAIで作成するという事例が登場するようになっていた一方で、AI技術を用いてハリウッド俳優を許可なく模造し宣伝などに利用するといった問題も発生していました。



これまでAMPTP側は、俳優の死後に遺族やSAG-AFTRAの同意なしに映画スタジオが俳優のスキャンデータを使用してデジタルコピーを作成できるようにすることを求めていましたが、この条項はSAG-AFTRAによって認められなかった模様です。





SAG-AFTRAの事務局長であり交渉責任者でもあるダンカン・クラブツリー氏は、「我々は生成AIを用いて作成された俳優のレプリカについて、大企業と非常に真剣な協議を繰り広げてきました」「AIを用いて俳優の顔の特徴を持ったデジタルコピーを作成する場合、企業側は俳優に同意を求める必要があります」と言及。また、このルールは「亡くなった俳優」にも適用されると語っています。



SAG-AFTRAとAMPTPが結んだ契約には、生成AIのトレーニングに使用される俳優の画像や肖像についてのガイドラインなども含まれるため、クラブツリー氏は「組合員をAIの脅威から守るための同意と、補償に関する前例のない条項を確保することに成功しました」と語りました。



なお、AMPTPもSAG-AFTRAとの間の暫定協定について、「組合市場最大の契約上の利益が得られるものであり、AIの使用における広範な合意と補償金の保護が含まれるものになる」と説明しています。