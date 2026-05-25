2026年05月25日 15時00分 メモ

水道水が茶色く濁っていることをFacebookへ投稿した女性が虚偽報告で逮捕・投獄されてしまう事件発生、実際に水は飲用不可能だったと市が認める



「水が変色していて、水中の細菌により一部の市民が入院したとの報告を受けている」と投稿したテキサス州の女性が、虚偽の緊急事態を報告して公的機関を扇動した疑いで逮捕されました。



Woman files lawsuit after arrest for Facebook post concerning Trinidad water supply issues | FOX 4 Dallas-Fort Worth

https://www.fox4news.com/news/woman-arrested-facebook-post-concerning-trinidad-water-poisoning



Texas Woman Arrested for Facebook Post About Town Water Quality

https://reclaimthenet.org/texas-woman-arrested-for-facebook-post-about-town-water-quality



2026年4月、アメリカ南部の独立系の調査報道メディアプラットフォーム「Southern Belle Watch」が画像付きで「テキサス州トリニダード市で細菌により一部市民が入院したとの報告を受けている。これは直ちに対処されるべき重大な公衆衛生上の懸念だ。もし水が変色している、沈殿物が含まれている、強い臭いがする、あるいは関連する健康問題を経験した場合は、私たちにメッセージを送ってほしい。私たちは情報を収集し、その結果を州に報告する」とFacebookに投稿しました。





トリニダード警察はこの投稿を問題視し、Southern Belle Watchを運営するジェニファー・コムズ氏を「地域社会に恐怖、パニック、または不必要な緊急対応を引き起こす虚偽の情報を書いた」として逮捕しました。





トリニダード警察が根拠としたのはテキサス州法第42.06条です。同法は「現在・過去・将来の爆破、火災、犯罪、またはその他の緊急事態に関する報告を、虚偽または根拠がないと知りながら、故意に開始、伝達、または流布し、それが緊急サービスによる対応を促す、差し迫った重大な身体的傷害の恐怖を一般市民に与える、通常の公共活動やサービスを妨害するなどいずれかの結果を招く場合、犯罪となる」とし、特に公共の水道、ガス、電力に関する虚偽報告は重罪になると定めています。



コムズ氏は「複数の市民がトリニダード警察署自身のFacebookページで、水が原因で入院した、あるいは健康被害を受けたと主張していた。私は人々から聞いた内容を再投稿しただけだ」と主張し、市を相手取って訴訟を起こしました。





トリニダード警察によると、水が原因で誰かが入院したなどという報告はないとのことで、コムズ氏の主張を「全くの虚偽であり、地域社会に不必要な恐怖と混乱を引き起こしただけ」と一蹴しました。





ただ、実際に水の変色はあり、市もその事実を認めています。市長のデニス・ホーズ氏は「配管は1950年代にさかのぼるものであり、インフラを修復できる段階まで進めなければならないが、ご想像の通り非常に高額である」と指摘。住民に対して水を沸騰させてから飲用、調理、食器洗いに使用するよう通知しました。一方、ホーズ市長は水によって誰かが病気になったかどうかについては明言を避けました。



コムズ氏は「家電製品が壊れた、水で料理できない、入浴できない、洗濯できないと伝える人々がいる。多くの人が口封じされているように感じている」と主張しています。



トリニダード警察は「まず病院に確認すべきだった」と主張し、逮捕理由は明確だと付け加えました。

