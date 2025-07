2025年07月29日 12時00分 サイエンス

ピザにうっかり大麻の有効成分「THC」が混入して幼児を含む85人が集団中毒になってしまう



アメリカではさまざまな州で大麻の合法化が進められていますが、それに伴って大麻の有効成分による予期しない中毒が発生するケースも増えています。アメリカのウィスコンシン州にあるレストランでピザやサンドイッチなどを食べた客85人が、大麻の有効成分であるテトラヒドロカンナビノール(THC)の中毒になってしまう事態が発生しました。



Tetrahydrocannabinol Intoxication from Food at a Restaurant — Wisconsin, October 2024 | MMWR

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/74/wr/mm7427a2.htm





Pizzeria mishap left at least 85 people intoxicated with THC after infused oil used for dough | Live Science

https://www.livescience.com/health/marijuana/pizzeria-mishap-left-at-least-85-people-intoxicated-with-thc-after-infused-oil-used-for-dough



2024年10月24日、ウィスコンシン州の救急医療サービスがマディソン&デーン郡公衆衛生局(PHMDC)に対し、10月22日以降に同じレストランで食事をした7人の患者をめまいや眠気、不安といった症状で地元の病院に搬送したと報告しました。





救急医療サービスは一酸化炭素中毒を疑い、症状を報告した人々が住んでいた家や、これらの患者が食事をしたレストラン「Famous Yeti's Pizza」で一酸化炭素濃度を調べましたが結果は問題なかったとのこと。



また、10月23日にピザを食べたある患者は、THCを摂取した覚えがないのにTHCの陽性反応が出たことをPHMDCに報告しました。これらの報告を受けて、PHMDCはFamouse Yeti's Pizzaの調査を実施しました。





