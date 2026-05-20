2026年05月20日 17時18分 試食

ゴロッとした果肉が口の中に転がり込むスターバックスのチルドカップ「ストロベリークラッシュミルク」試飲レビュー



スターバックスのチルドカップシリーズに、初夏に向けた新商品「ストロベリークラッシュミルク」が2026年5月19日(火)から加わったので、さっそく飲んでみました。



ストロベリークラッシュミルク｜スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/strawberry.html



カップはこんな感じで、全体的にいちごのようなデザインになっています。





一粒ずつ丁寧に手摘みしたいちご果肉・果汁を使用しているとのことで、果汁・果肉量は11％。風味が変わる恐れがあるので、温めは禁止です。





原材料として生乳(50％未満)、いちご果肉、砂糖、乳製品、いちご果汁などが使われています。1本180gで141kcalです。





スターバックスロゴのついたフタに太いストローを突き刺して飲みます。





一口吸い込むとゴロッと大きな果肉が口の中に転がり込んできたので、気になってフタを開けてみると中身はこんな感じ。目で見るとそれほど大きな塊が入っているようには見えないのですが、ストローで飲んだ時に詰まることなく吸い上げることができ、かつ、口の中ではしっかりとしたひとかたまりの果肉に感じるという絶妙なあんばい。果汁と生乳が混ざったいちごミルクの甘みと果肉の甘みと酸味が満足度の高い一杯となっていました。





スターバックスチルドカップ「ストロベリークラッシュミルク」は2026年5月19日(火)発売、希望小売価格は税別250円です。

