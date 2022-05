2022年05月11日 22時00分 試食

いちご果肉がゴロッと口の中に転がり込むチルド飲料「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」を飲んでみた



スターバックスのチルドカップシリーズ新作として、スターバックスチルドカップで最大級のサイズ&量のストロベリー果肉を使っているという「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」が2022年5月10日(火)からファミリーマート限定で登場したので、買ってきて飲んでみました。



スターバックス® チルドカップ「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」全国のファミリーマート限定で新発売― スターバックス® チルドカップ最大級となるサイズ・量※のストロベリー果肉クリーミーなミルクがお口に広がる、爽やかな初夏にぴったりの贅沢なデザート飲料 ― | スターバックス コーヒー ジャパン

https://www.starbucks.co.jp/press_release/pr2022-4646.php



ストロベリー with ストロベリークラッシュ|スターバックス® チルドカップ

https://enjoystarbuckschilled.jp/strawberrywith.html



スターバックス チルドカップ「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」は赤い半球状のフタがついているのが目印。





フタの一部分がへこんでいて、ストローを挿す穴が設けられています。





原材料はトップが生乳(50%未満)(国産)で、続いていちご果肉、砂糖、乳製品、食塩となっています。





1本180gあたりのエネルギーは135kcal。





フタを外してもさらにパッケージングされています。「開封時に手を切らないようご注意ください」の注意書きがあるように、びっちりと貼り付けられていて剥がすにはかなりの力がいるので、普通に飲むのであれば開けずにストローを突き刺した方がベター。





今回は中身が見たかったのでむりやり剥がしました。色はかなり薄いピンク色で、底の方に果肉が沈んでいます。





グラスに移すとこんな感じ。移す途中もゴロゴロと塊が転げていきました。ストローで飲むと、ドリンクとともにこの果肉の塊が口の中に間断なく流れ込んできて、いかにも「いちごミルク」な甘ったるさといちご果肉の甘酸っぱさがほどよく合わさります。





「ストロベリー with ストロベリークラッシュ」は税込248円。ファミリーマート限定の販売です。