2026年05月20日 17時10分 AI

Googleが映画制作ツール「Flow」と音楽制作ツール「Flow Music」を大幅アップデート、Gemini Omni提供＆AIエージェント追加＆カスタムツール作成機能＆モバイルアプリも新登場



GoogleのAI研究開発部門であるGoogle DeepMindは、動画をはじめとしたあらゆる入力から様々なものを作り出すことができるGeminiの新モデルファミリー「Gemini Omni」を発表しました。Googleが2025年5月に発表したAIを活用した映画制作ツール「Flow」でもGemini Omniは提供されるほか、Flowの操作をサポートするAIエージェントやカスタムツールを作成できるAI機能など、さまざまな新機能が追加されています。



Introducing Gemini Omni for Google Flow and Flow Music

https://blog.google/innovation-and-ai/models-and-research/google-labs/flow-updates/





Introducing your agent and the all-new Gemini Omni model in Google Flow. #GoogleIO



✨ Think of your agent as a creative partner. It reasons through complex tasks and helps you brainstorm, create, and edit, all while under your direction.



⚡ Gemini Omni is where Gemini’s… pic.twitter.com/Fuaj4PiDiv — Google Flow (@FlowbyGoogle) 2026年5月19日



Flowはウェブアプリ形式のAIツールで、テキストや画像、複数の素材から動画を生成できるほか、カット編集やトリミング、新たなシーンの追加生成などの編集まで1つのアプリで実行できます。また、2026年初めには音楽生成ツール「Google Flow Music」も追加されました。



GoogleがAIで映画を作れるツール「Flow」を発表、画像生成AI「Imagen」や動画生成AI「Veo」を統合しシーン生成からカット編集まで実行可能 - GIGAZINE





そんなFlowのパフォーマンスを引き上げる新たなAIモデル「Gemini Omni」が登場したほか、複数の新機能がGoogle I/O 2026で発表されました。



まず、新しいマルチモーダル生成モデル「Gemini Omni」の第1弾として、Gemini Omni FlashがFlowでも提供されます。Gemini Omniは自然言語だけでより直感的に動画を編集できるモデルで、すべてのプロンプトが前の文脈を引き継ぐため、登場キャラクターの見た目や特徴を一貫して保ちながらシーン全体の流れもしっかりと記憶されるとのこと。また、Gemini Omniは単にリアルに見えるシーンを作るだけでなく、「次に何が起こるか」を論理的に推論するため、物理法則が崩れず意味のあるシーンを生成できるそうです。



Google DeepMindがマルチモーダル生成モデル「Gemini Omni」を発表、自然言語による対話と推論能力による動画生成・編集が可能に - GIGAZINE





以下は、Gemini Omniを活用した動画の編集例。動画の人物をキャラクターに置き換えていますが、Gemini Omniによってキャラクターの一貫性を向上させ、あらゆるシーンでキャラクターの個性と声が維持されるようになっています。





Google DeepMindが投稿したデモでは、魚の写真とキッチンを映した動画を組み合わせて、キッチンの空中を泳ぐ魚の動画を生成しています。



Google Flow 🤝 Gemini Omni



Create more cinematic stories with our latest model, which brings batch editing, improved character consistency and more. Here’s what else is new for @FlowbyGoogle → https://t.co/corY3RwY7t #GoogleIO pic.twitter.com/usg0Sudiv9 — Google DeepMind (@GoogleDeepMind) 2026年5月19日



また、Flowを用いた動画作成を常にサポートしてくれるAIエージェント「Google Flow Agent」も追加されました。Google Flow AgentはGeminiをベースに構築されており、初期段階のアイデアから特定のシーンにおけるキャラクターの会話内容、プロットの提案のほか、制作と編集を直接支援する操作など、プロジェクト全体を支援します。



そのほか、Flowで試用できる独自のツールやワークフローを自然言語を使用して生成できる「Google Flow Tools」も提供されています。特定の画像エディター、ビデオサイズ変更ツール、カスタムシェーダーなどが必要な場合に、コーディングの知識がなくても簡単に独自のツールを開発できます。作成したツールを他のFlowユーザーと共有することも可能。





Google Flow Musicでも複数の新機能が追加されました。楽曲をセクションごとに細かく編集できるようになったり、一度作成した楽曲を元のメロディーと構成を維持したまま新しい楽曲に再解釈できたりと、より細かい編集コントロールができます。また、Gemini OmniはFlow Musicでも提供され、エージェントと対話しながら楽曲のストーリーやテンポに合わせたミュージックビデオを生成できます。



さらに、FlowとFlow Musicの両方でモバイルアプリのリリースも発表されました。FlowはAndroid版がベータ版として利用可能で、iOS版は近日公開予定。



Google Flow Beta - Apps on Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.labs.whisk



Flow MusicはiOS版が利用可能で、Android版は近日公開予定となっています。



Google Flow Music App - App Store

https://apps.apple.com/us/app/google-flow-music/id6760315723

