イチゴ果肉たっぷりでぜいたくな気分を味わえるスタバのチルドカップ「ストロベリー ストロベリー with ストロベリー」を飲んでみた

コンビニで気軽にスターバックスの味が楽しめる「 チルドカップシリーズ 」に、2023年5月9日(火)から新フレーバーの「 ストロベリー ストロベリー with ストロベリー 」がファミリーマート限定で登場しています。スターバックスのチルドカップ史上最高量の果肉を配合し、たっぷりのストロベリー果肉を存分に味わえるぜいたくな一杯になっているとのことで、どんな味に仕上がっているのか実際に飲んで確かめてみました。 ストロベリー ストロベリー with ストロベリー|スターバックス® チルドカップ https://enjoystarbuckschilled.jp/strawberry.html

・関連記事

あの森永のチョコボールがリプトンの紅茶と合体した「リプトン チョコボール紅茶ラテ」を飲んでみた - GIGAZINE



クッピーラムネのような駄菓子っぽい爽快な味わいと蒸しパン特有のふわっと食感が楽しめる「クッピーラムネ蒸しぱん」を食べてみた - GIGAZINE



クリームソーダ感がはじける炭酸飲料の「のむハロハロソーダラムネ風味700ml」をミニストップで買って飲んでみた - GIGAZINE



エスプレッソのキリッとした苦みが引き立つ本格カフェラテが手軽に味わえる「コスタコーヒー ホームカフェ コーヒーベース ノンスイート・甘さ控えめ」を飲んでみた - GIGAZINE



あのシロノワールにブラックモンブランのザクザク食感が合体した「シロノワール ブラックモンブラン」をコメダ珈琲店で食べてきた - GIGAZINE



祇園辻利の宇治抹茶やほうじ茶がふわもち食感のドーナツとふんわり軽い食感のシュードーナツに練り込まれた「misdo meets 祇園辻利 第二弾」試食レビュー - GIGAZINE



マクドナルドがレトロな喫茶店の世界観をイメージした「喫茶店のコーヒーゼリーパフェ」「喫茶店のプリンパイ」「喫茶店のクリームソーダ」試食レビュー - GIGAZINE



2023年05月10日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.