2026年05月14日 10時48分 AI

薬物でハイになっているときに変更したパスワードを忘れて40万ドル相当のビットコインを取り戻せなくなっていた男性がAIのおかげで11年越しにパスワードを回復



パスワードを忘れてビットコインウォレットにアクセスできなくなってしまったという男性が、AnthropicのAIチャットボット「Claude」の助けを借りてパスワードを取り戻したという話を共有しました。





HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU ????https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — ???? (@cprkrn) May 13, 2026



AI helps man recover $400,000 in Bitcoin 11 years after he got high and forgot password - Dexerto

https://www.dexerto.com/entertainment/ai-helps-man-recover-400000-in-bitcoin-11-years-after-he-got-high-and-forgot-password-3364678/



その男性はかつてビットコインを250ドルで購入しましたが、マリファナを吸っているときにビットコインウォレットのパスワードを変えてしまったせいでパスワードを失念し、11年間ウォレットにアクセスできないままだったそうです。この間、男性が保有するビットコインの価値はおよそ40万ドル(約6300万円)に膨れ上がっていました。



男性はパスワード解析ツールを使って3兆個以上のパスワードをテストしましたが、うまくいきませんでした。また男性は大学時代のノートに記録していたパスフレーズを見つけていましたが、パスワード変更前のフレーズだったため今のウォレットには役に立たなかったそうです。





ところが、男性がClaudeにパスワードの解析を依頼したところ、Claudeは男性から渡されたファイルを分析し、パスワード変更以前に作成されたと思われる古いウォレットファイルを発掘したとのこと。男性は以前のパスフレーズでそのファイルを復号し、現在のウォレットに使われているものと同じ秘密鍵を復元することに成功しました。



なお、男性がハイになって設定したパスワードは「lol420fuckthePOLICE!*:)」だったそうです。





男性はAnthropicとダリオ・アモデイCEOに感謝し、「アモデイCEOにちなんで子どもの名前を付ける」とまで話しました。



ビットコインといえば、秘密鍵を記録したHDDを捨ててしまい、400億円分のビットコインにアクセスできなくなってしまった男性の話も有名です。この男性は記事作成時点でもHDDを探し続けています。



400億円分のビットコインを保存したHDDをゴミとして捨てた人物は12年たってもなおHDDを探し続けている - GIGAZINE

