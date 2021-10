300万円超のゲームボーイ風デバイスを使う車泥棒が登場、三菱アウトランダーPHEVだけをターゲットにして30人以上が被害に

イギリスで自動車泥棒を生業としていたギャングが逮捕されました。このギャングは最先端の自動車に搭載されているセキュリティシステムをバイパスするために、任天堂の ゲームボーイ 風の端末を使用していたことが明らかになっています。ギャングはゲームボーイ風端末を用いて30台以上の自動車を盗んでおり、被害総額は18万ポンド(約2700万円)を超えています。 Gadget Gang Sentenced Over Keyless Car Thefts Conspiracy. | West Yorkshire Police https://www.westyorkshire.police.uk/news-appeals/gadget-gang-sentenced-over-keyless-car-thefts-conspiracy Car Thieves Arrested Using $27,000 'Nintendo Game Boy' https://kotaku.com/car-thieves-arrested-using-27-000-game-boy-1847806007 ギャングが自動車泥棒に使っていたのは2万ポンド(約300万円)もするというゲームボーイ風の端末。この端末は昨今増加しているいわゆる「キーレス自動車」のセキュリティシステムをバイパスし、本物のカギの代わりにドアを開けたりエンジンをかけたりすることが可能になるというもの。 より正確に説明すると、偽物のゲームボーイの筐体の中に自動車のセキュリティシステムをバイパスするための端末が隠されていた模様。ケースとして使用された偽ゲームボーイの写真が以下で、 Taobao や Wish といったオンライン通販サイトで人気の海賊版ゲームボーイだそうです。なお、報道によるとこの海賊版ゲームボーイには400以上の海賊版ゲームが搭載された状態で販売されているとのこと。

・関連記事

車上荒らしはBluetoothを駆使して「どの車に高額なデバイスが入っているか」を調べている - GIGAZINE



わずか60秒で自動車のセキュリティを「ハック」して車を盗む手口、誰もが遭遇し得る盗難への対処法とは - GIGAZINE



自動車のキーレスこじ開け強盗を「冷蔵庫」で防止できるかもしれない理由とは? - GIGAZINE



自動車泥棒や車上荒らしに車を傷つけられないための方法 - GIGAZINE



空き缶3本を使って自動車を盗み出すムービー - GIGAZINE



2021年10月06日 19時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article here.