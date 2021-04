2021年04月30日 19時00分 セキュリティ

QNAP製NASへのランサムウェア攻撃は公式バックアップソフトにハードコードされたパスワードが原因か



2020年4月、台湾のメーカー・QNAPが販売するNASに対するランサムウェア攻撃が発生し、ハッカーがNASに保存されていたデータを人質にとって身代金を要求していると報じられました。多くの人々がインターネットのフォーラムでこの問題についての情報を交換する中で、「ソースコードに含まれていた不適切な資格情報がハッカーに利用されたのではないか」との意見も出ています。



世界中のQNAP製NASを標的にしたランサムウェア攻撃が発覚したのは2021年4月19日のことであり、コンピューターヘルプサイトのBleeping Computerによると、数百件を超える被害が報告されているとのこと。攻撃に使用されているランサムウェアは「Qlocker」と呼ばれており、NASに不正アクセスしたハッカーはオープンソースのファイルアーカイバである7-Zipを使って、NAS上のファイルをパスワードで保護されたアーカイブに移行させます。ファイルがロックされている間、QNAPのリソースモニターには7-zipのコマンドライン実行ファイルである「7z」が表示されることがわかっています。





NAS上のファイルが7-zipアーカイブに保存されると、ユーザーは「!!!READ_ME.txt」という身代金メモだけが残されます。このメモには、被害者がTorブラウザでアクセスできる「身代金支払い用ウェブサイト」にログインするクライアントキーが含まれており、ウェブサイトにアクセスして0.01ビットコイン(記事作成時点で約5万9000円)を支払うように指示しているとのこと。



被害者が指定された身代金を支払って有効なビットコイントランザクションIDを入力すると、身代金支払い用ウェブサイトは7-zipアーカイブを開くパスワードを表示します。このパスワードは各被害者に固有のものであり、他の被害者のデバイスに同じパスワードを入力してもアーカイブを開くことはできません。身代金の金額が比較的小さいこともあり、多くの被害者は0.01ビットコインの支払いに応じているとのことで、ハッカーは5日間で26万ドル(約2830万円)を稼いだとみられています。



なお、4月22日にはセキュリティ研究者のJack Cable氏が、7-zipのバグを用いてパスワードなしでアーカイブされたファイルを抽出する方法を発見。Twitter上で被害者に呼びかけてファイルの救出を手伝い、ハッカーが対応するまでに50人ほどのデータを救出したとのこと。





QNAPは当初、QlockerがSQLインジェクションのCVE-2020-36195を悪用して、インターネットに接続されたNASにアクセスしたと考えていました。



ところがその後、データのバックアップ・復元・同期機能を提供するQNAP製ソフトウェア「Hybrid Backup Sync 3(HBS 3)」の脆弱性であるCVE-2021-28799が、Qlockerに悪用された可能性が高いと判明しました。CVE-2021-28799は「HBS 3の不適切な認証」の脆弱性だそうで、ハッカーはバックドアアカウントを使用してNASにアクセスしていたと推測されるとのこと。



一連の問題については、実際にQNAP製NASを持っている人々がインターネットフォーラムに集い、さまざまな意見交換をしています。その中で、「HBS 3のソースコードにハードコーディングされた資格情報がランサムウェアに悪用されたのではないか」という意見が出ています。



問題を指摘したユーザーがHBS 3のソースコードを分析したところ、「walter」という単語を含むコードが1215行確認されました。この「walter」が本来コードに含まれていてはいけないパスワードの可能性があるとのこと。実際にこのパスワードがどのように機能するのかは不明ですが、フォーラムではこのパスワードがハッカーに悪用された可能性が示唆されています。





なお、コードには「[email protected]」または「[email protected]」というメールアドレスが27個含まれていた模様。QNAPには「Walter Shao」という人物が2013年からテクニカルマネージャーとして在籍しているとのことです。