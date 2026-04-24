2026年04月24日 12時09分 メモ

Samsungの労働組合が年間営業利益の15％をボーナスとして支給するよう要求、実現すれば従業員1人当たり平均6400万円超が支給されることに



現地時間の2026年4月23日(木)、Samsungの労働組合が大規模な集会を開き、2026年5月に大規模なストライキを行う可能性を示唆しました。労働組合は賃上げ交渉を行っており、年間営業利益の15％をボーナスとして支給することを求めています。



삼성 노조 “상한 폐지해야 DX 보상 확대”…모호한 근거에 ‘형평성’ 논란 ＜ 일반 ＜ 기업 ＜ 기사본문 - IT조선

https://it.chosun.com/news/articleView.html?idxno=2023092160873





Samsung Electronics labor unions vow no retreat in wage talks - The Korea Times

https://www.koreatimes.co.kr/business/tech-science/20260423/samsung-electronics-labor-unions-vow-no-retreat-in-wage-talks



Samsung union stages mass rally over bonus fight - The Korea Herald

https://www.koreaherald.com/article/10724207



Tens of thousands of Samsung workers drawn to a pre-strike rally: chip supplies might be disrupted - PhoneArena

https://www.phonearena.com/news/tens-of-thousands-of-samsung-workers-drawn-to-a-pre-strike-rally_id179865



Samsungの主要労働組合であるSamsung電子労働組合・全国Samsung電子労働組合・Samsung電子社員組合の3団体による合同労働組合連合が、韓国の平沢市にある主要半導体生産拠点で集会を行いました。合同労働組合連合はこの集会には約3万9000人が参加したと主張していますが、警察は参加者の数は約3万人と推定しています。





合同労働組合連合は業績連動型ボーナスの上限を撤廃し、より透明性の高い計算基準を導入し、年間営業利益の15％をボーナスに充てるよう要求しました。なお、合同労働組合連合の参加団体のうち、Samsung電子労働組合は組合員数が約7万4000人となっており、Samsung初の過半数組合となっています。過半数組合であるため、Samsung電子労働組合は従業員の代表としての法的承認を得ています。



2026年のSamsungの年間営業利益は最大300兆ウォン(約32兆3000億円)に達する見込みであるため、労働組合連合は4兆8000億円以上のボーナスを求めているという計算になります。なお、2025年のSamsungの研究開発費は37兆7000億ウォン(約4兆円)であるため、労働組合連合はこれ以上のボーナスを求めているわけです。また、ボーナスが実現すれば従業員1人当たり平均しておよそ6400万円以上が支給されることとなります。



More than 30,000 Samsung union members take to the streets to demand an average bonus of $400,000 per worker — May 21 strike date looms, union points to rival SK hynix granting higher bonuses to its employees https://t.co/kVaKTZoC4b — Tom's Hardware (@tomshardware) April 23, 2026



Samsungは以前から、半導体事業を担うデバイスソリューション部門が業界トップクラスの業績を達成したあかつきには既存の上限を超える特別なボーナスを支給すると労働組合側に提案してきました。しかし、労働組合側は恒久的な組織改編を求めているため、交渉は行き詰っています。



労働組合側はSamsungとボーナスに関する交渉が合意に至らなければ、5月21日から6月7日まで全面ストライキを実施すると警告しました。このストライキが実現すれば、半導体生産ラインの停止により1日当たり約1兆ウォン(約1000億円)の損失が出ると推計されています。



労働組合側のチェ・スンホ委員長は「Samsungを半導体分野で世界一にしたのは、経営陣ではなく、生産を維持し、工程を改善し、歩留まり向上のために徹夜で作業した組合員です」「経営陣は、業績は外部の市場状況のみによって決まると主張し、従業員の努力や苦労を無視し、従業員を献身的な貢献者ではなく単なる数字として扱っています」と述べ、経営陣の姿勢を批判しました。





今回のストライキはAIチップ市場での競争が激化する中で行われる可能性があるため、これが起きればSamsungの半導体供給に深刻な打撃を与えることとなります。ストライキによりNVIDIAなどの大手顧客との契約に基づく納期を履行できなくなれば、損害賠償請求を巡る法廷闘争にまで発展する可能性があると、韓国メディアのThe Korea Timesは指摘。



Samsungの株主も労働組合が集会を行った近くで抗議デモを行い、労働組合側の要求を批判しました。



一方、同じ韓国の半導体大手であるSKハイニックスは、従業員1人当たり6億ウォン(約6400万円)以上のボーナスを支給します。



SKハイニックス、従業員1人当たり6億ウォン以上ボーナス支給 | 亜洲日報

https://japan.ajunews.com/view/20260424103949483

