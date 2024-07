2024年07月08日 17時42分 ハードウェア

Samsungの労働組合が3日間のストライキに突入



Samsungの労働組合「全国サムスン電子労組(NSEU)」が2024年7月8日(月)にストライキを開始しました。ストライキには6540人の組合員が参加し、2024年7月10日(水)まで続く予定です。



NSEUは約2万8400万人の組合員で構成された労働組合で、2024年6月には賃金の引き上げを求めてSamsung初のストライキを決行しました。Samsungは組合の求めに応じて報酬体系の見直しを提案しましたが、NSEUはSamsung側の提案が十分なものではないとして2度目のストライキに踏み切りました。



NSEUによると、Samsungでは一般労働者と幹部のボーナス計算が異なっており、一般労働者のボーナスが「営業利益からコストを差し引いた額」に基づいて算出されているのに対し、幹部のボーナスは「個人の業績目標」に基づいて算出されているとのこと。NSEUはこのボーナス体系を不公平だと主張し、是正を求めています。



ストライキは2024年7月8日(月)~10日(水)の3日間にわたって続き、6540人が参加する予定です。ストライキの参加者には生産ラインの設備監視担当者も含まれており、Samsungの事業活動に影響する可能性があるとのこと。



なお、半導体関連アナリストは「Samsungのメモリ生産ラインは自動化されているため、今回のストライキがメモリ生産に影響を与える可能性は低い」と指摘しています。また、Samsungによると、2024年6月のストライキの際には生産ラインや事業活動への影響を出なかったとのことです。