2万8000人が加入するSamsungの労働組合が会社史上初の「ストライキ」を決行、賃上げと労働条件改善を要求

Samsungの労働組合が、2024年6月7日(金)に賃金引き上げをめぐるストライキを実施することを発表しました。Samsungの労働組合がストライキに突入するのは、Samsung創業から55年の歴史の中で初めてです。



韓国では、2024年6月6日は祝日で、週末にかけての飛び石連休となっていました。



約2万8400人の組合員を擁し、5つあるSamsungの労組で最大規模の全国労働組合は、この飛び石連休の間に入る平日である6月7日の1日に休みを入れることを呼びかけました。組合は、週明けの月曜日から通常の勤務に復帰する予定としています。





参加は任意で、あくまで自主的な活動と位置づけられており、実際に休みを取ったかどうかを組合に報告する義務もありません。また、元から6月7日に休暇を取って連休をつなげる人もいたため、ストの規模や影響は不明です。



半導体関連の市場調査会社・TrendForceによると、今回のストには直接生産に携わる労働者より、首都・ソウルにあるSamsung本社の労働者が多く関与しているとのこと。





また、Samsungは「生産体制が高度に自動化されているため、ストの影響で生産に支障が出ることはないと予想しています」と述べました。



一方、全従業員の5分を1を代表する全国労働組合のイ・ヒョングク副事務局長は「これはソフトなスタートであり、象徴的な動きです。しかし、経営陣がコミュニケーションを拒否するなら、我々にはさらなるストライキの計画もあります。全面的なゼネストの可能性も排除しません」と述べて、今回のストは大規模な労働争議に向けた布石であるとの考えを示しました。





Samsungのストライキは、韓国のテクノロジー企業における同様の動きとしては最大級の規模となりますが、協調して休みを取ることを奨励するという穏健な内容であり、集会なども予定されていません。そのため、しばしば激しい衝突や流血に発展することで知られている韓国の製造業界の労使紛争とは対照的と指摘されています。



例えば、韓国の自動車メーカー・KG Mobilityの労働者が2009年に行ったストライキでは、工場が数カ月にわたって占拠され、催涙ガスや放水砲で鎮圧を図る警察に対し、労働者は鉄パイプや火炎瓶で応酬しました。



また2011年には、現代自動車(現ヒョンデ)の労働組合のイ・ギョンフン委員長が、団体交渉に向けた集会での演説の際に突然ナタを持ち出し、「組合員の皆さんに断指で誓う」として自分の左手の小指を切断したこともあります。



今回、Samsungの労働組合が実施したストは、ボーナスの引き上げをめぐる交渉が暗礁に乗り上げたことを受けて行われたものです。



2020年に、組合の拡大を妨げる慣行をやめるとSamsungが約束して以来、同社の組合員は増加を続けていますが、全国労働組合の他に4つある小規模な労働組合の連合は協調しないと表明しており、韓国最大の企業で行われた初めてのストの行く末は不透明となっています。