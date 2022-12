Appleが労働組合結成を妨害するために「おとり労働組合」を作ったことが暴露される

Apple 'created decoy labor group' to derail unionization • The Register https://www.theregister.com/2022/12/16/apple_decoy_labor_group/ CWAによると、Appleはオハイオ州コロンバスにあるApple Storeの従業員が労働組合を結成することを防ぐために、「おとり労働グループ」を作成していた模様。この「おとり労働組合」は、「従業員とリーダーが地域と小売両方の組織全体のイニシアチブ、ポリシー、慣行についてフィードバックを提供するための正式な手段として利用できる専用の労働組合」と説明されていたそうです。

アメリカ通信労働組合 (CWA)は、Appleが不当な労働慣行について 全米労働関係委員会 (NLRB)に苦情を申し立てました。CWAが提出した訴状によると、Appleは オハイオ州コロンバスにあるApple Store で「おとり労働組合」を作成したと記されています。 UNITED STATES OF AMERICA NATIONAL LABOR RELATIONS BOARD CHARGE AGAINST EMPLOYER (PDFファイル) https://regmedia.co.uk/2022/12/16/cwa_ohio_complaint.pdf

