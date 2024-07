2024年07月17日 17時00分 メモ

3日間のストライキを実施したSamsungの労働組合員が「指が変形した」「椎間板ヘルニアになった」などの劣悪な労働環境を訴える



Samsungの労働組合「全国サムスン電子労組(NESU)」が、2024年7月8日から10日にかけてストライキを実施しました。従業員が参加しているグループチャットでは劣悪な労働環境の実態が暴露されています。



6540人が参加したNESUによるストライキは、賃金の引き上げを求めたもので、2024年6月に実施されたSamusung史上初のストライキに続くものです。



NESUによると、Samsungの8インチ半導体製造ラインの稼働率は通常80%である一方、ストライキ初日の2024年7月8日の稼働率はわずか18%にとどまったとのこと。



また、ストライキに積極的に参加した20代~40代の女性従業員の多くが海外メディアのHankyorehに対し「ストライキに参加した主な理由は昇給や休暇日数の増加ではありません」と語っています。



2024年7月13日に8インチ半導体製造ラインで働く従業員が参加するグループチャットの中で、ある従業員が「連日の業務で親指が変形してしまいました」と投稿。別の従業員も同様の報告を投稿しています。





さらに、一部の従業員からは「静脈瘤になった」「足底筋膜炎を発症した」「腰椎椎間板ヘルニアを発症した」といった報告が相次ぎました。



8インチ半導体製造ラインで働く従業員は、およそ8時間の労働時間中、立ちっぱなしで3kg~5kgのロットを運搬、機械に投入する必要があるそうです。ある従業員は「従業員には昼休みとして1時間の休憩時間が与えられますが、機械は決して動作を停止しないため、常に誰かが仕事をする必要があります。食事やトイレの時ですらストレスを感じます」と訴えました。





また、別の従業員は「重度の膀胱感染症に苦しんでからというもの、仕事前に水やコーヒーを飲むことがなくなりました」と語っています。



さらに、妊娠を理由に残業が免除される労働者がグループにいる場合、欠員補充はないため、グループ内の誰かが穴を埋めなければならないそうです。ある従業員は「うつ病と診断され、精神科病棟に入院することもありました。同僚の多くもうつ病に苦しんでいます」と述べています。





加えて、8インチ半導体製造ラインでは常に労働者不足に陥っているとのこと。ある従業員は「有給休暇取得の日付が従業員同士で重なった場合、休暇を取得する人を決めるためにジャンケンを行っています」「新入社員が入社しても、夜勤がこなせず退職する人が多いため、常に労働者不足です」と訴えています。



一方でSamsungの広報担当者は「従業員による休暇の取得を制限しているという主張は、ほんの一握りの従業員による一方的な主張です」と批判。また、「私たちは労働安全衛生法で定められたすべての作業現場の安全基準を遵守しています」「予防筋骨格運動センターと健康増進室を運営し、ラインワーカーの健康を増進しています」と主張しました。



従業員たちはストライキに参加することで「私たちは機械の部品ではない」と主張しているとのこと。ある従業員は「今回のストライキへの参加は、8インチ半導体製造ラインの悪い慣例が受け継がれるのを防ぐためのプロセスの一環です」と語っています。





NESUの関係者は「会社は、労働者の蓄積された失望や怒りが今回のストライキを引き起こしたことを認める必要があります」と主張しました。