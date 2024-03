2024年03月11日 19時00分 メモ

「誰がリモートワークで働いているのか」を統計的に分析したデータからリモートワークは「高学歴者のぜいたく品」であることが明らかに



新型コロナウイルスのパンデミックで世界的に普及したリモートワークや、リモートワークと職場での労働を半々で行うハイブリッドワークについて分析した統計データを、ニューヨーク・タイムズが公開しています。



2020年に新型コロナウイルスのパンデミックが始まって以来、多くの労働者がリモートワークに移行しました。パンデミック期間には多くの企業がリモートワークを推進しましたが、新型コロナウイルスの流行が収束してからは、週の数日を自宅でリモートワークし、数日を職場で働くハイブリッドワークが採用されつつあります。





それでもハイブリッドワークで働いている従業員は、アメリカだと10人にひとり程度で、完全にリモートワークで働く労働者も同程度の割合だそうです。なお、アメリカ政府の統計データによると、ハイブリッドワークやリモートワークで働く労働者は学歴が高く、白人やアジア人が多い傾向にあります。



2023年のアメリカの18~64歳の労働者の総数は約1億4300万人でした。このうち約80%が通常の働き方、つまりは職場に出勤して仕事をしており、残りの約10%はハイブリッドワーク、もう10%がリモートワークで働いている模様。



全労働者を学歴別に分類すると以下の通り。「High school or less(高校以下)」の労働者の数が最も多く、「Some college(一部の大学)」と「Bachelor's degree(学士号)」の労働者の数は同程度ですが、より学歴の高い学士号を取得している労働者の方がハイブリッドワーク(灰色)やリモートワーク(オレンジ色)で働いている労働者の数が多いです。「Graduate degree(大学院修了)」の労働者は最も数が少なく、ハイブリッドワークやリモートワークで働く割合が最も高くなります。そのため、リモートワークを「高学歴者のぜいたく品」とニューヨーク・タイムズは表現しました。





これについて、ニューヨーク・タイムズは「新型コロナウイルスのパンデミックはアメリカ経済の不平等を明らかにしました。ホワイトカラーの労働者の多くは自宅で安全に仕事をすることができますが、低所得層の労働者は健康上のリスクが最も高いタイミングでも、しばしば対面での仕事を続けなければいけませんでした。そして、公衆衛生上の緊急事態が収束した今、このような業種格差、つまりは誰がリモートワークの恩恵を受け、誰がそうでないのかという格差が定着しつつあります」と指摘。



リモートワークおよびハイブリッドワークで働く労働者を人種・民族で分類すると以下の通り。リモートワークおよびハイブリッドワークで働く労働者の実に66%が白人で、残りはアジア人、ヒスパニック、黒人、その他の順に続きます。





なお、アメリカで働く労働者のうちヒスパニック系や黒人は非常に多いため、相対的にみるとアジア人がリモートワークおよびハイブリッドワークで働く割合は高いです。ニューヨーク・タイムズは「白人やアジア系労働者はオフィスワークに従事することが多いため、一部またはすべての時間をリモートワークで働く機会に恵まれる可能性が高いです。一方で、黒人やヒスパニック系の労働者は、フードサービス・建設・小売・ヘルスケアなど、直接対面しなければならない仕事に就くことが多いです」と指摘しました。



リモートワークとハイブリッドワークで働く労働者の年齢層を分類したのが以下のグラフ。25歳以下の労働者がリモートワークおよびハイブリッドワークで働く割合は5%未満と非常に低いですが、その他の年齢層は25~34歳が25%程度、35~44歳が27%程度、45~54歳が23%程度、55~64歳が18%程度です





25歳以下でリモートワークとハイブリッドワークで働く労働者が少ない理由のひとつが、アメリカでは大卒の割合が非常に少ないためです。また、フードサービスのようなリモートワークができない仕事に就いている人も若年層が多くなるとのこと。これに加えて、大卒であっても年上の同僚よりも20代の若い労働者の方がフルタイムでオフィスで労働している可能性が高いとニューヨーク・タイムズは指摘しています。若いオフィスワーカーがリモートワークで働けない理由のひとつとして、ニューヨーク・タイムズは「家に子どもがいる若い労働者が比較的少ないこともリモートワークを優先されない理由のひとつかもしれません」と指摘しました。



男女別でみると、女性の方が男性よりもリモートワークで働く傾向が強いそうです。これは大卒で働く女性が多く、フレキシブルな勤務形態が標準となっている専門職に就く女性が多いことが一因である模様。大卒でなくとも、女性は事務職やカスタマーサポートなどのデスクワークに就くケースが多く、それに対して男性は建設業や製造業などの対面でしかこなせない仕事に就きがちなのが、女性の方がリモートワークで働くケースが多い理由であると考えられます。



大卒以上に限定してみると、男女のリモートワークの割合はほぼ同等で、男性の方が女性よりも若干リモートワークで働くケースが多い模様。リモートワークやハイブリッドワークで働く労働者の中で最大の勝者が「子を持つ親」で、リモートワークの普及により仕事と子育てを両立することが可能となっています。なお、リモートワークの柔軟性を最も活用しているのは父親ではなく母親で、幼い子どもを持つ母親は子どものいない女性やある程度成長した子どもを持つ母親よりもリモートワークで働く傾向が強くなります。





障害を持った労働者はリモートワークを好むことも明らかになっており、これは多くの障害者にとって通勤は非常にエネルギーを消耗する行動であるためです。実際、障害のある労働者はそうでない同業の労働者よりもリモートワークで働く可能性が22%高く、ハイブリッドワークで働くケースはごくわずかです。車椅子の利用者など、移動に関する障害を持つ労働者は完全在宅勤務の機会を得る可能性が高いことも明らかになっています。