2026年04月22日 17時00分 試食

完熟バナナの濃厚な甘みとひんやりチョコが相性抜群で満足感たっぷりなファミマの「冷凍チョコバナナ」を食べてみた



完熟バナナの濃厚な甘みとヒンヤリ食感が楽しめるファミリーマートの「冷凍チョコバナナ」が、2026年4月21日(火)から全国の店舗に登場しています。2025年の発売時には完売店舗も続出したというフローズンスイーツの味が気になったので、実際に買って食べてみました。



昨年完売続出した“伝説”が再来！「冷凍チョコバナナ」が4月21日（火）から全国で発売。専用チョコと完熟バナナが織りなす極上の味わいで、おいしく食品ロス削減｜サステナビリティ｜ファミリーマート

https://www.family.co.jp/sustainability/topics/2026/s20260416.html



「冷凍チョコバナナ」のパッケージはこんな感じ。





使用されているバナナは、味や品質に問題はないものの形のふぞろいや傷といった理由で、本来は捨てられてしまうはずだった規格外バナナです。ファミリーマートで販売している「高地栽培バナナ」の規格外品に加え、各種フルーツで知られる株式会社ドールが取り扱う規格外バナナも利用し、今回の取り組みだけでおよそ160トン(皮付き重量)のバナナを廃棄から救ったとのこと。





原材料名はバナナ・植物油脂・砂糖・全粉乳・ココアパウダーなど。





カロリーは1本あたり202kcal。





袋を開けてみると、中には棒付き冷凍チョコバナナが入っていました。1本の長さは持ち手込みで約18cm、チョコバナナ部分のみで約13cmほど。持ち手があるのでそのまま食べやすいのもうれしいポイントです。





さっそく食べてみると、パリッと食感のチョコレートコーチングの中から、柔らかくねっとりした食感のバナナが現れました。バナナはよく熟していて甘みも風味もばっちりで、独自開発したというチョコレートコーチングとの相性も抜群。バナナをほぼ1本丸ごと使っているため食べ応えもたっぷりで、満足感たっぷりなフローズンスイーツになっていました。





「冷凍チョコバナナ」は沖縄県を除く全国のファミリーマートで2026年4月21日(火)から、沖縄県では4月28日(火)から購入可能。価格は税込308円となっています。

