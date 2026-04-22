2026年04月22日 16時00分 ソフトウェア

「CAP定理」や「マーフィーの法則」などソフトウェア開発におけるさまざまな法則をまとめたサイト「Laws of Software Engineering」



「Laws of Software Engineering」はソフトウェア開発に関係するさまざまな法則を集めたサイトです。どんな法則があるのかチェックしてみました。



Laws of Software Engineering

https://lawsofsoftwareengineering.com/



サイトにアクセスするとこんな感じ。記事作成時点では合計56個の法則が掲載されているとのこと。





スクロールすると法則が多数並んでいます。法則名を直接検索するほか、「初心者」「中級者」「上級者」というレベルや、「アーキテクチャ」「チーム」「計画」「品質」「スケール」「デザイン」「意志決定」というカテゴリーで絞り込むことが可能です。





「初心者」の「意志決定」で絞り込むと、「ダニング・クルーガー効果」や「ハンロンのカミソリ」「オッカムのカミソリ」などの法則が表示されました。ダニング・クルーガー効果をクリックしてみます。





ダニング・クルーガー効果の詳細な説明ページが開きました。





説明ページでは、3つのカードで簡単に要点がまとめられています。ダニング・クルーガー効果の場合、「初期の自信は無知の表れ」「スキルよりも認識力が先に上達する」「本当の専門家は断言せず慎重に語る」とまとめられています。





わかりやすいイラストも添付されていました。左から「無知の頂」「絶望の谷」「成熟の台地」と表記されており、経験値がたまるにつれての自信の変化を表しています。





その他、具体例や出典、関連リンクなどが掲載されており、それぞれの法則を詳しく理解できるようになっていました。

