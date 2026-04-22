人は「退屈そうな会話」も意外と楽しめているとの研究結果
エレベーターに乗り合わせた同僚や学校の授業で同じ班になった同級生などと話す際、自分にとってまったく興味がない話題を振られることがあります。こうした「退屈そうな会話」を嫌う人は多いですが、合計1800人の被験者を対象にした実験では、人々は「退屈そうな会話」を予想以上に楽しんでいることが明らかになりました。
Conversations about boring topics are more interesting than we think.
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspi0000521
Think that conversation will be boring? Science says think again
https://www.apa.org/news/press/releases/2026/04/boring-conversation
Getting Stuck in a 'Boring' Conversation Could Have a Surprising Benefit : ScienceAlert
https://www.sciencealert.com/getting-stuck-in-a-boring-conversation-could-have-a-surprising-benefit
近くにいる知人や同僚が「最近ジム通いを始めた」「飼い猫がとてもかわいい」といった話題で雑談しているのを耳にして、「こんな退屈そうな会話が自分に振られませんように」と祈った経験がある人もいるかもしれません。
ミシガン大学の博士課程に在籍するエリザベス・トリン氏らの研究チームは、「退屈そうな会話」を行った人々が実際のところどのように感じたのかを調べるため、合計1800人の被験者を対象にさまざまなシチュエーションで会話させる実験を行いました。
ある実験では、被験者は「スポーツ」「映画」「ソーシャルメディア」「AI」「音楽」「旅行」「歴史」「持続可能性」「書籍」「フィットネス」といった話題について、自分がどれほど興味を持っているのかを評価しました。そして、「その話題に興味がある被験者」と「その話題に興味がない被験者」でペアを組ませ、指定した話題について5分間の会話を行ってもらいました。
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