人は「退屈そうな会話」も意外と楽しめているとの研究結果



エレベーターに乗り合わせた同僚や学校の授業で同じ班になった同級生などと話す際、自分にとってまったく興味がない話題を振られることがあります。こうした「退屈そうな会話」を嫌う人は多いですが、合計1800人の被験者を対象にした実験では、人々は「退屈そうな会話」を予想以上に楽しんでいることが明らかになりました。



Conversations about boring topics are more interesting than we think.

https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fpspi0000521



Think that conversation will be boring? Science says think again

https://www.apa.org/news/press/releases/2026/04/boring-conversation



Getting Stuck in a 'Boring' Conversation Could Have a Surprising Benefit : ScienceAlert

https://www.sciencealert.com/getting-stuck-in-a-boring-conversation-could-have-a-surprising-benefit



近くにいる知人や同僚が「最近ジム通いを始めた」「飼い猫がとてもかわいい」といった話題で雑談しているのを耳にして、「こんな退屈そうな会話が自分に振られませんように」と祈った経験がある人もいるかもしれません。



ミシガン大学の博士課程に在籍するエリザベス・トリン氏らの研究チームは、「退屈そうな会話」を行った人々が実際のところどのように感じたのかを調べるため、合計1800人の被験者を対象にさまざまなシチュエーションで会話させる実験を行いました。





ある実験では、被験者は「スポーツ」「映画」「ソーシャルメディア」「AI」「音楽」「旅行」「歴史」「持続可能性」「書籍」「フィットネス」といった話題について、自分がどれほど興味を持っているのかを評価しました。そして、「その話題に興味がある被験者」と「その話題に興味がない被験者」でペアを組ませ、指定した話題について5分間の会話を行ってもらいました。





被験者が事前に評価していた会話の楽しさと、実際に会話した後に評価した楽しさを比較したところ、話題に興味を持っていた被験者は予想していた通り会話を楽しみました。しかし興味深いことに、その話題に興味がなかった被験者も実際には会話を楽しんでおり、再びその相手と話したいと感じていたことも明らかになりました。





この結果については、その話題に興味を持っている方の被験者が魅力的に話すことができたため、興味がなかった被験者も会話を楽しめた可能性があります。そこで研究チームは、「両方の被験者がその話題に興味がない」という条件で同じ実験を行いましたが、やはり被験者らは事前の予想よりも雑談を楽しんでいたとのこと。



もしかすると、被験者は会話の途中で話題を自分にとって興味があるものにすり替えており、そのために会話を楽しめた可能性もあります。この説を検証するため、研究チームは一方の被験者に「話題をそらすな」と指示して同様の実験を行いましたが、やはり被験者は興味のない話題であっても会話を楽しみました。



別の実験では、会話する相手を「以前からの友人」あるいは「初対面の相手」で比較しましたが、被験者は変わらず雑談を楽しんでいました。トリン氏は、「その効果の大きさに、私たちは驚きと興奮を覚えました。人々は一貫して、一見すると退屈そうな話題についての会話は、実際より面白くないと感じるだろうと予想していたのです」と述べています。





さらに研究チームは、被験者が退屈だと評価した話題についての会話を文字起こししたテキストを読ませたり、その話題についての動画を見せたりしました。すると、被験者はその経験を予想通り退屈なものだと評価しました。



研究チームは、人々は話題の内容にかかわらず「他人と会話する」という行為そのものを楽しんでいると結論付けています。トリン氏は、「本当に楽しさを生み出しているのは関わり合いです。自分の話を聞いてもらえていると感じること、お互いに反応し合うこと、そして相手の人生に関する思いがけない詳細を知ることで、ありふれた話題でさえも意味のあるものになるのです」と主張しています。



今回の研究結果は、たとえ話題そのものが退屈そうなものであっても、会話すること自体が社会的なつながりを感じさせ、楽しい時間を過ごせるかもしれないと示唆しています。トリン氏は、「コーヒーメーカーの前で同僚と話さなかったり、エレベーターで隣の人と話さなかったり、イベントで見知らぬ人と話さなかったりすると、ちょっとした人とのつながりを逃してしまうかもしれません。日常生活についての短い会話でさえ、私たちが想像する以上に有益なものになるかもしれないのです」と述べました。

