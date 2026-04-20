2026年04月20日 23時02分 レビュー

アイテムを組み合わせて最強のタワーで相手をボコボコにするPvPゲーム「Oaken Tower」デモ版をプレイしてみた



Oaken Towerはアイテムを組み合わせて最強のタワーを作り、プレイヤー同士で戦うPvPゲームです。どんなゲームなのか実際に遊んで確かめてみました。



Steam：Oaken Tower Demo

https://store.steampowered.com/app/3692220/Oaken_Tower_Demo/



デモ版は無料で遊ぶことが可能です。ゲームの完全版は2026年4月28日登場予定とのこと。



起動するとこんな感じ。さっそく1戦やりつつゲームの流れを把握するべく、「Casual」をクリックしました。





PackやPerkを選択する画面になりましたが、どちらも「完全版で利用可能」となっており特に編集はできませんでした。「START」をクリックします。





Perkで選択されていた4つのうちの1つがランダムで選択されます。今回は「TOXIC」というPerkが選ばれました。「Refined Spear」という初期装備を入手できるほか、4日目、つまり4戦目になれば「毒スロット」なるものが手に入る模様。





「Enter Shop」をクリックしてお店に入ります。





ショップ画面はこんな感じ。初期資金として55ゴールド用意されており、毎日45ゴールド入手できるとのこと。中央にアイテムが9個並んでいます。右下のボタンをクリックすると3ゴールド払って品ぞろえを更新できます。





また、レベルの概念があるようです。レベルが上がるとお店に高いレア度のアイテムが並びやすくなるほか、最大HPが増加し、毎日の収入が5ゴールド増加するとのこと。





宝箱を入手する場合のレア度にもレベルが関係してくるようです。





右端のボタンで経験値の購入が可能。4ゴールド単位で購入できるほか、右クリックするとレベルアップするまでに必要な経験値をまとめ買いできます。





氷のボタンではアイテムを凍らせることができます。戦闘ごとにアイテムは自動でリロールされますが、凍らせておけばリロールされずにすむというわけ。





最初にもらった「Refined Spear」を装備してみました。装備スロットは6枠で、今のところどの枠に配置しても効果は同じです。カーソルをのせると詳しい情報が表示されます。このアイテムの場合、「2.3秒ごとにトリガーされて15点のダメージを与える」という効果。レア度はCommonでその他「Spear」と「Elven」のタグがついています。





今回は毒系のPerkが選ばれているので、毒関連のアイテムを探してみると盾に毒のマークがついていました。この盾の場合、3.4秒ごとに敵に毒を2スタック付与しつつ自分に15のシールドを貼る効果です。





隣のやりには「デバフを与えたときにダメージが2増加する」という効果があったのでこちらも購入。毒を与えつつダメージを伸ばす作戦です。





店を出ると、戦闘準備画面になりました。ランダムな対戦相手が表示され、その相手が作成した塔に装備されているアイテムが1つ表示されます。「FIGHT!」をクリック。





戦闘画面はこんな感じ。戦闘は自動で進むオートバトルなので全く操作は不要です。自動でお互いのアイテムが発動し、先にHPを削りきれば勝ちというわけ。「FIGHT!」で戦闘をスタートします。





最強のタワーを作ってPvPするゲーム「Oaken Tower」1戦目の様子 - YouTube





無事勝利してトロフィーを1つゲットできました。何度も試合を繰り返して10勝すればゲームクリアです。逆に負けてしまってハートが10個無くなるとゲームオーバー。1日目と2日目は負けてもハートは1つしか減りませんが、3日目と4日目で負けるとハートが2つ失われ、5日目以降は3つずつ失うようになります。





お店に帰ってきました。「Income」の値だけゴールドを獲得したほか、経験値も12増加しています。また、「同じアイテムを3つ集めると1★版にアップグレード可能で、1★アイテムを2つ集めると2★アイテムになる」と案内が出ていました。3★にする方法もあるようですが、やり方は秘密とのこと。





ゴールドで盾を買い2日目に突入。今回も勝利しました。





2日目のバトルが終わると何やら人が登場。クリックしてみます。





選択肢が出ました。今回は「最大HP＋300」と「Income＋10」を選択。時折こうしたイベントが発生するようです。





また、4日目になると最初のPerkの効果でPoison Slotが登場。この枠に入れたアイテムには「トリガーされた時に毒スタックを1与える」効果が付与されます。





ゲームを進めていくと2種類のアイテムが同時に3つそろいました。購入するとレベルアップできるアイテムの場合、ショップの背景が変わります。





購入すると即座に★1アイテムにレベルアップ。レベルアップすると宝箱がもらえるようで、同時に宝箱を入手しました。今回は3レベルだったのでエピックの宝箱です。





宝箱を開けると3つのアイテムが出現。このうち1つを選択できる模様。





レベルを高めていくとショップにレア度の高いアイテムが並びます。下図の「Elvish Orb」というアイテムはトリガー時に「上のスロットにあるElvenタグの付いたアイテムにマルチキャスト＋1を付与する」という効果。





こうした配置が重要になるアイテムには矢印マークが出てどの方向のアイテムに影響するのかを教えてくれます。今回は盾にマルチキャストを付与して耐久を高めてみることにしました。





マルチキャストが付与されるとアイテムの上に「x3」のような倍率が付き、トリガー時の効果を増幅してくれます。盾のおかげでなんとか9戦目も勝利しました。





そしてトロフィーが9個集まり、次に勝てばゲームクリアという状況に。相手は★2のアイテムを2つもそろえています。果たして勝てるのか……？





アイテムを組み合わせて最強のタワーを作ってPvPするゲーム「Oaken Tower」最終戦 - YouTube





相手は大量のシールドを積み重ねるタイプのビルドでしたが、こちらの毒はシールドを無視。相性が良く、危なげなく勝利しました。





今回の戦績は全戦全勝。10個のトロフィーをゲットしてゲームクリアです。





1回のプレイにかかる時間は30分程度で、気軽に遊べそう。プレイ終了後は右上のボタンでビルドコードをコピーすることで、自分の塔のデータを配布可能。逆に友人のコードをコピーすれば友人のタワーとバトルすることができます。また、「Fight The Oak」をクリックするとダミー戦が行えます。





ダミー戦は動かない相手を時間切れになるまで殴るという仕組み。「どれだけダメージを与えたか」という指標で塔のパワーを比較できるため、ビルドの研究にピッタリです。

