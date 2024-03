ヴァンサバ系全自動無双オートバトルにパズル的な装備整理を足していろいろてんこ盛りにしたアクションゲーム「God of Weapons」プレイレビュー

Vampire Survivorsだとドロップするアイテムやレベルアップによって得られたアイテムから「ただ選ぶだけ」でしたが、God Of Weaponsはインベントリーの整理要素が加わったことでより戦略性が増し、オートバトルとアイテム整理のいいとこ取りなゲームに仕上がっていました。 God Of Weaponsは、 Steam にて税込629円で販売されています。

また、ただ闇雲に武器を増やすだけではなかなか勝てなくなってくるのが「God Of Weapons」のミソ。とりあえずは属性をそろえていけば高フロアでも闘えるという印象ですが、God Of Weaponsでは以下のように「攻撃力」に加え「回避率」や「範囲」など実にさまざまなステータスがあり、どれを強化していくかによって大きく戦闘スタイルが変わってきます。

「 Vampire Survivors 」のおかげで一躍人気を博したローグライトオートバトルアクションに、「 Backpack Hero 」などでおなじみのインベントリーテトリス要素が加わったゲームが「 God Of Weapons 」です。落ちているアイテムだけで強くなるのではなく頭を使って自分から敵をぶちのめしていく快感が味わえるこのゲームをプレイしてみました。 Steam:God Of Weapons https://store.steampowered.com/app/2342950/God_Of_Weapons/?l=japanese God Of Weaponsで最初にプレイできるキャラクターは2体。一人は移動速度に優れて所持武器が多いほど強くなる「レイブン」です。

2024年03月03日 18時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1p_kr

