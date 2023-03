多彩な武器で敵の大群を撃退しまくるローグライクアクション「Brotato」レビュー、シンプルながら「Vampire Survivors」経験者にこそ挑戦して欲しい奥深さ

・関連記事

マウスで動かすだけの手軽さと中毒性で時間が溶けるローグライト2Dアクション「Vampire Survivors」レビュー、日本語化の方法も解説 - GIGAZINE



ロックオンレーザーで有名なあの名作シューティング「レイフォース」「レイストーム」「レイクライシス」がついにNintendo Switchでプレイできるようになった「レイズ アーケード クロノロジー」レビュー、2人同時プレイももちろん可能でオプション設定がとにかく充実 - GIGAZINE



伝説のクソゲー「いっき」が弾幕がぶつかりあう爽快ローグライクゲームになって帰ってきた「いっき団結」プレイレビュー - GIGAZINE



PlayStation VR2の美麗なグラフィックやハプティック振動を存分に味わえる「Horizon Call of the Mountain」を遊んでみた - GIGAZINE



自動車・飛行機・船などをリアルな動きでシミュレーションできてぶっ壊れる様子も確認できるゲーム「Rigs of Rods」 - GIGAZINE



闘技場を動き回って戦い進めるデッキ構築型ストラテジーゲーム「Alina of the Arena」プレイレビュー - GIGAZINE

2023年03月25日 20時00分00秒 in レビュー, 動画, ゲーム, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.