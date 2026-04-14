2026年04月14日 12時15分 ソフトウェア

「Outlook Lite」の提供が2026年5月で正式に終了



以前から廃止が告知されていたAndroid版の軽量メールアプリ「Outlook Lite」が、2026年5月25日に完全に提供終了となることが分かりました。



MC1276508 - Complete retirement of the Outlook Lite app | Microsoft 365 Message Center Archive

https://mc.merill.net/message/MC1276508





Microsoft locks in final death date for Outlook Lite on Android - Neowin

https://www.neowin.net/news/microsoft-locks-in-final-death-date-for-outlook-lite-on-android/



Microsoft is finally scrapping an Android app I didn't even know existed

https://www.xda-developers.com/microsoft-is-finally-scrapping-an-android-app-i-didnt-even-know-existed/



Microsoftによると、提供終了日をもってアプリの機能が無効化され、起動はできるものの、メールボックスにアクセスできなくなるとのこと。メールアカウント自体が無効化されるわけではないため、ユーザーは他の手段でメールボックスにアクセスできます。





Microsoftは以前から「2025年10月6日以降廃止する」と告知していて、この日以降アプリの新規ダウンロードができなくなっていました。そのため影響を受けるユーザーは多くないと見られますが、期限までに移行を進める必要があります。Microsoftは公式スマートフォンアプリの「Outlook Mobile」へ移行するよう勧めています。



Outlook Liteは2022年にリリースされたアプリで、ストレージ容量が限られているAndroidスマートフォンやインターネット接続速度が遅い地域向けに設計された、通常のOutlookアプリの軽量版です。2Gや3G接続、RAMが1GB以下のスマートフォンを対象としており、容量はわずか5MBでした。iOS版のOutlook Liteはそもそも存在しませんでした。





Microsoftは「重複を減らし、開発とサポートをOutlook Mobileに集中させるという取り組みの一環として、Outlook Liteのサポートを終了します」と伝えました。

