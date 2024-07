Blueskyの通信容量が4MBから160KBへ減少＆通知の量を減らす機能も追加される

Blueskyのバージョン1.89が2024年7月27日(土)にリリースされました。バージョン1.89では通知される内容を制限して通知の量を減らす機能が追加されたほか、通信容量を削減するアップデートも実施されています。





📢 App Version 1.89 is rolling out now (1/3) We’ve added a “Priority notifications filter.” When you turn it on, it reduces notifications from people you don’t follow. Here’s how it works: • Replies, mentions, and quoteposts: followed users only • Likes, reposts, and follows: everybody



◆通知の量を減らす機能

Blueskyは「投稿がいいねされた」「投稿がリポストされた」「誰かにフォローされた」「投稿に返信が届いた」といったイベントが発生した際に通知を送信してくれます。新たに追加された通知制限機能を有効化すると、フォローしていないユーザーからの返信や引用ポストの通知を制限できます。



モバイルアプリ版Blueskyでの設定手順は次の通り。まず、画面下部の通知ボタンをタップ





通知画面が表示されたら画面右上の設定ボタンをタップ。





「Enable priority notifications」の右側に配置されたトグルボタンをタップ。





「Preferense saved」と表示されてトグルボタンが青色に切り替わったら設定完了です。記事作成時点ではこの設定を有効化すると「返信とメンションと引用ポストの通知をフォロー中のユーザーのみに制限し、いいねとリポストと新規フォローの通知は全員から受け取る」という状態になります。詳細な通知カスタム機能は今後提供予定とされています。





◆通信容量の削減

Blueskyでは、タイムライン内の「ユーザーのアイコン」を読み込む際に「画面上に表示される小さなサイズの画像」ではなく「数MBの大きな画像」を読み込んでいたとのこと。バージョン1.89では、新たに小さなサイズの画像を読み込む機能が搭載されました。



これまではタイムラインを読み込む際に4MB以上の通信が発生していましたが、アップデートによって通信容量が160KB以下にまで削減されています。



Oh this shipped today BTW so if you want to reduce data usage on your phone, update your Bluesky app to the latest version (1.89)



Loading my timeline now only loads ~160KB of profile pics instead of like 4MB+ per page.



Should also make the app use less storage on your phone for image caches.