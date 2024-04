Blueskyに「GIFアニメ投稿機能」「投稿を人気順か新着順で検索」「メールでの2要素認証」などの機能が追加される

Blueskyが「GIFアニメーションの投稿機能」「検索結果を人気順もしくは新着順に表示する機能」「メールを用いた2要素認証機能」などを含むApp Version 1.79をリリースしました。





You can now attach GIFs from Tenor on your posts! Autoplay can be disabled in the “Accessibility” section of settings. [image or embed]



◆GIFアニメーションの投稿機能

GIFアニメーションを投稿するには、投稿作成画面左下の「GIF」と記されたボタンをタップ。





すると、GIFアニメーションデータベース「Tenor」に登録されているGIFアニメーションの選択画面が表示されます。





検索欄から好みのGIFアニメーションを検索してクリック。





すると、投稿内にGIFアニメーションが追加されました。





後は、テキストを入力して「投稿」をクリックすればGIFアニメーション付きのポストを投稿できます。





GIFアニメーションを含むポストの例が以下。記事作成時点ではウェブアプリ上のGIF画像はアニメーションとして動くものの、他のページに埋め込んだポスト内のGIF画像は動かないようです。





なお、記事作成時点では自分で作成したGIFアニメーションを直接投稿することはできません。



◆メールを用いた2要素認証

Blueskyの設定に「アカウントにログインする時にメールのコードを必須とする」という項目が追加されました。この設定を有効化すると、Blueskyへログインする際に「メールで届いたコード」の入力を求められるようになります。





◆検索結果を人気順もしくは新着順に表示

検索画面に「トップ」と「最新」という項目が追加されました。「トップ」では人気の投稿が上部に表示され、「最新」では新しい順に表示されます。





◆リンクカードが自動で追加されるように

これまでは、Blueskyの投稿にリンクカードを追加するには「URLを入力してから『リンクカードを追加』をクリックする」という手順が必要でした。App Version 1.79ではURLを入力すれば自動的にリンクカードが追加されるようになりました。





◆おすすめユーザーの表示

検索画面に表示されるおすすめユーザーの選択アルゴリズムが改善しました。





なお、Bluesky開発チームのWhy氏によると、おすすめユーザー表示機能は「バージョン0.2」に位置付けられているとのこと。また、「自分と似たポストを投稿するユーザー」を表示する機能を開発中とのことです。



I'd call this version 0.2, there's a lot more we can do to suggest people you might find interesting. The current implementation is based solely on your social graph, a near future version might suggest people who post things similar to stuff you like.