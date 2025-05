2025年05月15日 12時20分 ソフトウェア

MicrosoftがWindows 10のMicrosoft 365アプリでセキュリティ更新を2028年まで継続へ



2015年7月にリリースされたWindows 10は2025年でリリースから10周年を迎えます。後継OSであるWindows 11がリリースされていることもあり、Windows 10のサポートは2025年10月14日をもって終了しますが、Microsoft 365アプリについては2028年10月10日まで3年間、引き続きサポートされることがわかりました。



Windows 10は2015年登場のOSで、当初、Windows 10 HomeとProのメインストリームサポートは2020年に終了する予定でしたが、ライフサイクルの見直しにより、メインストリームサポートの終了日が本来は延長サポートの期限として設定されていた2025年10月14日まで延期されました。



OfficeスイートであるMicrosoft 365アプリのサポートも同じく2025年10月14日で終了する予定となっていましたが、Microsoftは2025年4月下旬にサポートページの記載を改め、サポート期限を2028年10月10日まで延長しました。



Microsoftによると、「Windows 11へのアップグレードを行うまでの間のセキュリティを維持するため、Windows 10のサポート終了から2028年10月10日までの3年間、Windows 10でMicrosoft 365のセキュリティ更新を提供し続けます」とのこと。



Microsoftは、「時間の経過に伴うパフォーマンスと信頼性の問題を回避するため、Windows 11へのアップグレードを強く勧めます」と述べています。





ちなみに、セキュリティ企業・ESETによると、2025年1月時点のデータで、ドイツの家庭で使用されている全Windows PCのうちおよそ65%はWindows 10だったとのことです。



