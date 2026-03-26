中国の自動車メーカーが11分で満充電できて450km走行可能なEV用ナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立
中国企業の北京汽車(BAIC)が電気自動車(EV)用のナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立したことを発表しました。
Sodium-ion EV battery delivers 11-min charging and 450 km range
https://electrek.co/2026/03/25/sodium-ion-ev-battery-delivers-11-min-charging-450-km-range/
BAICは1958年に創業した自動車メーカーで、SUVやセダンやオフロード車の製造・販売を行っています。EVの「EU5」や「EU5 PLUS」も製品化しています。
そんなBAICがEV用ナトリウムイオンバッテリーの量産技術を確立したことを2026年3月19日に発表しました。このバッテリーは一度の充電で450km走行することが可能で、急速充電技術によってわずか11分で満充電することができます。さらに、マイナス40度～60度という広い動作温度を確保しており、マイナス20度の低温環境でも92％の性能を保つことができます。
ナトリウムイオンバッテリーはリチウムイオンバッテリーと比べて低コストで生産可能で、発熱が少なく急速充電が可能な電池としても注目されています。2026年2月には同じ中国企業である寧徳時代新能源科技(CATL)がナトリウムイオンバッテリーを発表しており、長安汽車と協力して2026年内にナトリウムイオンバッテリー搭載EVをリリースする計画を明かしています。
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in 乗り物, Posted by log1o_hf
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