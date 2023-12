2023年12月30日 00時05分 乗り物

家電メーカーのXiaomiが初のEV「Speed Ultra 7」を発表



スマートフォンや電化製品のメーカーとして知られる中国のXiaomi(小米:シャオミ)が、会社として初となるEV「Speed Ultra 7」を発表しました。



Chinese smartphone company says it wants to build a Porsche challenger | Ars Technica

https://arstechnica.com/cars/2023/12/chinese-smartphone-company-says-it-wants-to-build-a-porsche-challenger/



発表イベントの様子はYouTubeで公開されています。



Xiaomi EV Technology Launch - YouTube





イベントに登壇したXioamiの雷軍(Lei Jun)CEO。





3時間超のイベントは、まるごとEVの発表会です。





Xiaomi(小米)の自動車メーカー部門なので「小米汽車」。





デザイナーはBMWでチーフデザイナーを務めたこともあるクリス・バングル氏。





イベントの終盤には会場に「Speed Ultra 7」の実車が登場しました。





雷CEOはイベントの中で「車を作りたいだけなら、300人から400人の人員とだいたい10億元(約200億円)、あとはベンチマークになる車を見つけて、リバースエンジニアリングするだけで実現します。ただ、いい車を作るのはとても難しいです」と言及。



その上で作ったのが高級EV「Speed Ultra 7」ということで、「ポルシェやテスラに匹敵するような夢の車を作りたい」と語った雷CEOは、今後20年以内にXiaomiをトップ5の自動車メーカーに育て上げたいという夢を明らかにしました。



なお、販売価格はまだ不明。また、製造自体をXiaomiが行っているわけではなく、北京汽車による委託生産だとのことです。