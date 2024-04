バッテリーメーカー・CATLが1回の充電で航続距離1000kmのLFPバッテリーを発表

Chinese EV battery maker CATL unveils LFP battery with 1,000 km range | Reuters https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-ev-battery-maker-catl-unveils-lfp-battery-with-1000-km-range-2024-04-25/ CATL's 1,000-km LFP EV battery super-charges at 1 km/sec https://newatlas.com/automotive/catl-shenxing-plus-1000-km-lfp-battery/ CATLは2023年8月に、わずか10分の充電で400km走行できるという圧倒的な充電速度のバッテリー「Shenxing」を発表しました。 10分の充電で400km走行できる超高速充電バッテリーを大手EVバッテリーメーカーCATLが発表、2024年に出荷開始か - GIGAZINE

EV向けバッテリーを手がける世界最大級のバッテリーメーカー・CATLが、高速充電バッテリー「Shenxing(神行)」の改良版にあたる超高速充電バッテリー「 Shenxing Plus 」を発表しました。「1秒の充電で1km走行可能」という充電速度で、航続距離は1000kmを超えます。 CATL、1000kmの航続距離と4C超高速充電を可能にするShenxing PLUSを発表 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー https://kyodonewsprwire.jp/release/202404260073

2024年05月01日 06時00分00秒 in ハードウェア, Posted by logc_nt

