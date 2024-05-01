2024年05月01日 06時00分 ハードウェア

バッテリーメーカー・CATLが1回の充電で航続距離1000kmのLFPバッテリーを発表



EV向けバッテリーを手がける世界最大級のバッテリーメーカー・CATLが、高速充電バッテリー「Shenxing(神行)」の改良版にあたる超高速充電バッテリー「Shenxing Plus」を発表しました。「1秒の充電で1km走行可能」という充電速度で、航続距離は1000kmを超えます。



CATL、1000kmの航続距離と4C超高速充電を可能にするShenxing PLUSを発表 | Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)のプレスリリース | 共同通信PRワイヤー

https://kyodonewsprwire.jp/release/202404260073





Chinese EV battery maker CATL unveils LFP battery with 1,000 km range | Reuters

https://www.reuters.com/business/autos-transportation/chinese-ev-battery-maker-catl-unveils-lfp-battery-with-1000-km-range-2024-04-25/



CATL's 1,000-km LFP EV battery super-charges at 1 km/sec

https://newatlas.com/automotive/catl-shenxing-plus-1000-km-lfp-battery/



CATLは2023年8月に、わずか10分の充電で400km走行できるという圧倒的な充電速度のバッテリー「Shenxing」を発表しました。



10分の充電で400km走行できる超高速充電バッテリーを大手EVバッテリーメーカーCATLが発表、2024年に出荷開始か - GIGAZINE





それから半年で新たに発表したのが、4C超高速充電で航続距離1000kmを実現した「Shenxing Plus」です。「4C」は、充放電速度を示すCレートを示し、それだけ高出力での充電・放電ができることを表していて、航続距離の長さはもちろん、10分の充電で600kmの航続距離を実現しています。



さらにCATLは、Shenxing Plusの強みを生かす中国最大の超高速充電サービスプラットフォーム構築のため、「Shenxing Superfast Charging Network」の構築に着手したとのこと。



なお、Shenxing Plusの発売時期は未定です。

