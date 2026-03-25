2026年03月25日 11時16分 ゲーム

フォートナイトの開発元・Epic Gamesが1000人以上を解雇



人気バトルロイヤルゲームのフォートナイトや、ゲームエンジン・Unreal Engineの開発元であるEpic Gamesが、1000人超の従業員を解雇すると発表しました。



Today’s layoffs - Epic Games

https://www.epicgames.com/site/en-US/news/todays-layoffs





Fortnite Maker Epic Games Cuts About 1,000 Jobs Across Company - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-03-24/fortnite-maker-epic-games-cuts-about-1-000-jobs-across-company



Epic Games to cut more than 1,000 jobs as 'Fortnite' usage falls | Reuters

https://www.reuters.com/legal/litigation/epic-games-said-tuesday-that-it-will-lay-off-more-than-1000-employees-2026-03-24/



Fortnite maker Epic is laying off over 1,000 workers | The Verge

https://www.theverge.com/games/899529/epic-games-layoffs-fortnite



現地時間の2026年3月24日、Epic Gamesは従業員に向けて1000人以上を解雇することになったと通知しました。今回の人員削減について、Epic Gamesは「2025年から始まったフォートナイトのエンゲージメントの低下により、収益を大幅に上回る支出が発生しており、会社の資金を維持するためには大幅な(人員)削減が必要となりました」と説明しています。



実際、Epic Gamesは多くのプレイヤーを引き付けるほど魅力的なものにならなかったとして、フォートナイトでプレイできるゲームモードのRocket Racingやバリスティック、Festival バトルステージを終了すると発表しました。





また、今回の人員削減に加えて、契約・マーケティング・一部空席ポジションの閉鎖により、5億ドル(約790億円)以上のコスト削減を実現することで、より安定した経営状態へ移行すると述べました。





Epic Gamesは今回の人員削減に至った理由を、「我々が直面している課題の中には、業界全体に共通する課題もあります。成長の鈍化、支出の減少、コスト構造の厳しさ、現行ゲーム機の販売台数が前世代機を下回っていること、そしてゲームが他のますます魅力的な娯楽形態と時間を奪い合っていることなどが挙げられます」と説明しています。



しかし、Epic Gamesが直面している課題の中には、Epic Gamesならではのものもあり、「フォートナイトは世界で最も成功しているゲームのひとつであり続けていますが、シーズンごとにフォートナイトならではの魅力を一貫して提供し続けることは容易ではありません。モバイルへの復帰と、世界中の数十億台のスマートフォン向けにフォートナイトを最適化する作業も、まだ初期段階にあります。また、業界の先駆者として、私たちは多くの困難に直面してきましたが、その努力が実を結び始めたのは、私たち自身だけでなく、すべての開発者にとって、まだ始まったばかりです」と記しました。





加えて、Epic Gamesは「今回の人員削減はAIとは関係ありません。生産性向上につながる限り、私たちは優秀な開発者をできるだけ多く確保し、素晴らしいコンテンツや技術を開発してもらいたいと考えています」として、AIによるコスト削減による人員削減ではないことを強調しています。



今回の人員削減の影響を受ける従業員には、少なくとも4カ月分の基本給を含む退職金が支給され、これは勤続年数に応じてさらに増額されるそうです。また、Epic Gamesが負担する医療保険の適用期間も延長され、例えばアメリカでは6カ月分の医療保険が支給される模様。



なお、Epic Gamesはフォートナイトの新コンテンツおよびUnreal Engine 6の開発に注力するとしています。



Epic Gamesにとって今回の人員削減は過去3年間で2度目の大規模なもので、同社は2023年9月にも同様の理由で830人の従業員を解雇しています。



フォートナイトの開発元のEpic Gamesが全従業員の16％に当たる830人の従業員を解雇することを発表 - GIGAZINE



by Sergiy Galyonkin



ゲーム業界アナリストのマット・ピスカテラ氏によると、フォートナイトは依然として人気で、2026年2月にはPlayStationとXboxで「アメリカにおいて月間アクティブユーザー数が最も多いゲーム」となったそうです。しかし、ひと月の平均プレイ時間は減少傾向にあり、PlayStationは前年比で5時間減少の16時間、Xboxも前年比で4時間減の15時間を記録しています。

