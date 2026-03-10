2026年03月10日 22時55分 スマホ

Sailfish OS搭載のLinuxスマホ「Jolla Phone」は2026年上旬出荷開始



フィンランド企業・Jolla(ヨーラ)が手がける、LinuxベースのSailfish OSを搭載したスマートフォン「Jolla Phone」がいよいよ2026年上旬から出荷されます。



The new Jolla Phone with Sailfish OS is on track to start shipping in the first half of 2026 - Liliputing

https://liliputing.com/the-new-jolla-phone-with-sailfish-os-is-on-track-to-start-shipping-in-the-first-half-of-2026/



「Jolla Phone」は、元Nokia技術者の開発したSailfish OSを搭載したスマートフォンとして、初代が2013年に登場しました。



新モバイル端末OS「Sailfish」ベースのスマホ「jolla」はAndroidアプリも使用OKなハイブリッドスマホ - GIGAZINE





その後、2025年に新モデルが登場。「2026年1月4日までに2000台の事前予約が集まったときのみ販売」という条件がありましたが、期限前に無事目標を達成し、販売が決定しました。



5500mAhの交換可能バッテリーとSailfish OSを搭載したLinuxスマホ「Jolla Phone」登場 - GIGAZINE





この第1陣は2026年6月に出荷予定となっています。



なお、Jollaは最初の予約に間に合わなかった人のために1000台限定で第2弾の予約受付も開始。頭金が99ユーロ(約1万8200円)で、残りは2026年9月の商品発送時の支払いになるとのこと。記事作成時点で、およそ780台が売約済みでした。



Jolla Phone (Sep 2026) – Jolla Shop

https://commerce.jolla.com/products/jolla-phone-sept-26

