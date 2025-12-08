2025年12月08日 13時45分 スマホ

5500mAhの交換可能バッテリーとSailfish OSを搭載したLinuxスマホ「Jolla Phone」登場



ヨーロッパ唯一のモバイルOSだという、Linuxベースの「Sailfish OS」を搭載したスマートフォンの新端末「Jolla Phone(ヨーラフォン)」を、フィンランド企業のJolla(ヨーラ)が発表しました。「2026年1月4日までに2000台の事前予約が集まったときのみ販売」という条件がつけられていましたが、すでに条件はクリアしています。



Jollaは2013年にSailfish OS搭載のスマートフォン「Jolla」を発表しました。



新モバイル端末OS「Sailfish」ベースのスマホ「jolla」はAndroidアプリも使用OKなハイブリッドスマホ - GIGAZINE





当時はiOSやAndroidの牙城を崩すべく、Firefox OSやSamsungなどが手がけるTizenが挑戦していた時期でした。しかし、JollaもSailfish OSのシェアを押し上げるには至りませんでした。



新たな「Jolla Phone」は、Jollaが「独立系のヨーロピアンDIT(Do It Together)フォン」と表現する端末。OSは「Sailfish OS 5」で、画面サイズは6.36インチ。デュアルnanoSIM対応で、メモリは12GB。ストレージは256GBから拡張可能。Jolla AppSupport対応のAndroidアプリが動作します。





端末側面にはプライバシースイッチがあり、マイクやBluetooth、アプリなど選択したものを物理スイッチでオンオフ可能です。





広報素材には「THE ORANGE」の端末が用いられていますが、ほかに「SNOW WHITE」と「KAAMOS BLACK」があります。背面カバーとバッテリーはユーザーが交換可能なので、自分の好みの色にあとから合わせられます。





Sailfish OSの特徴としてサポートの長さが挙げられており、最低5年保証がつき、強制陳腐化はないとのこと。また、「一般的なAndroidスマートフォンはGoogleに1日1MBのデータを送っていますが、Sailfish OSは明示的に接続を許可しない限り沈黙しています」と、安全性も強調しています。



価格は599ユーロ(約10万8000円)から699ユーロ(約12万6000円)になる見込みですが、事前予約分は499ユーロ(約9万円)での販売。予約時に99ユーロ(約1万8000円)の頭金の入金が必要です。頭金は後日返金されます。



なお、利用自体はセルラーバンドが対応すれば世界のどこでも使えますが、販売対象はEU区域とイギリス、ノルウェー、スイスに限られています。アメリカやカナダをはじめとした他地域での販売は、需要などを見た上で「適切な時期に決定される予定」だとのことです。

