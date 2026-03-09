2026年03月09日 16時06分 ハードウェア

中国商務部がNexperiaと中国子会社の対立で再び世界的な半導体サプライチェーン危機が発生する可能性があると懸念を表明



2026年3月7日(土)、「オランダの半導体メーカーであるNexperiaと中国子会社の間で起きた新たな対立により、世界的な半導体サプライチェーン危機が再び発生する可能性がある」と中華人民共和国商務部が懸念を表明しました。



オランダのNexperiaは、自動車・産業機器・モバイルデバイスなど向けに半導体を提供する半導体メーカーです。そんなNexperiaは、2018年に中国政府が一部を所有するWingtech Technology(Wingtech)に買収されました。



しかし、2025年10月にオランダ政府はNexperiaを接収するという極めて異例の措置を発動。オランダ政府はNexperia接収の理由を、「緊急時にNexperiaが生産する製品が入手不能となる事態を防ぐため」と説明しています。



これに対して、中国政府はNexperia製チップに対する輸出規制を課しました。そのため、世界中の自動車産業の生産が混乱に陥ることとなったとロイターは報じています。



外交交渉の後、チップ不足は緩和されたものの、Nexperiaのオランダ本社と中国拠点に存在する子会社の間の対立は激化するばかりです。なお、オランダ本社側はオランダ政府によるNexperiaの接収を支持しており、子会社側は経営権がWingtechの元に戻ることを要求しています。





そして2026年3月7日(土)、中国商務部はNexperiaと子会社の対立が再び世界的な半導体サプライチェーン危機を引き起こす可能性があると警告を発しました。中国商務部による警告は、Nexperiaの中国パッケージ部門が「本社が中国国内の全従業員のオフィスアカウントを無効にした」と非難した翌日に行なわれました。



中国商務部はNexperiaを、「新たな対立を引き起こし、企業間の交渉に新たな困難と障害をもたらした」と非難しています。さらに、「Nexperia(本社)は同社の通常の生産と運営に深刻な混乱をきたしており、これが再び世界的な半導体生産とサプライチェーンの危機を引き起こすことになれば、オランダはこれに対して全責任を負わなければならない」と述べ、半導体サプライチェーン危機の原因がオランダ側にあると指摘しました。





一方、Nexperiaは子会社従業員のオフィスアカウントを無効化したことについては否定していませんが、中国の広東省にある同社の組み立て・試験施設の生産に影響が出たとする子会社側の主張には異議を唱えています。



なお、子会社側はオランダ政府がNexperiaを接収したことを受け、本社からの独立を宣言しました。その後、本社と子会社は不誠実な交渉を非難し合っており、本社側は中国の広東省にある工場へのウエハー供給を停止しています。

