2021年07月07日 15時44分 ハードウェア

中国企業傘下の「Nexperia」がイギリス最大の半導体メーカー「Newport Wafer Fab」を買収



中国企業・Wingtech傘下の半導体企業・Nexperiaが、自動車や携帯電話などのチップ生産を広く手がけるイギリス最大の半導体メーカーのNewport Wafer Fab(NWF)の買収に至る取引を完了したと発表しました。買収に伴い、Nexperiaは「世界中の半導体需要に対応できるようになる」と発表しました。



NWFはイギリス最大の半導体ファウンドリで、主に200mmウェハーを基にした自動車向けの半導体素子製造に力を入れています。ウェールズのニューポート市にあるNWF工場では、月間3万5000枚以上のウェハーを製造しているとのこと。



そして、オランダに本社を置く半導体メーカー・NexperiaはもともとNXPセミコンダクターズのスタンダードプロダクト部門でしたが、2016年に中国の投資会社であるJACキャピタルとワイズロードキャピタルに買収されて独立し、記事作成時点では中国のスマートフォンODM企業であるWingtech所有となっています。



もともとNWFが提供するファウンドリサービスの顧客であったNexperiaは2019年にNWFの第2位の株主となり、2021年7月5日、NWFを買収して所有権を完全に取得しました。Nexperiaの最高執行責任者であるAchim Kempe氏は「Nexperiaには野心的な成長計画があり、NWFを所有することで、半導体に対する世界的な需要の高まりをカバーできます。NWFの非常に熟練したチームと一緒に未来を築くことを楽しみにしています」と述べました。



しかし、Nexperiaが中国企業の子会社であることから、イギリス国内からは「国の重要な資産を外国に売り渡した」と批判の声が上がっています。イギリス政府内の中国研究グループのリーダーであり、外交委員会の委員長であるトム・トゥゲンダート氏は「2021年に4月に導入されたばかりの国家安全保障投資法の下で買収が検討されなかったことに非常に驚いています」と語りました。





トゥゲンタート氏は「半導体製造部門は投資法の適用範囲内です。投資法の目的は経済・国家安全保障に重大なリスクがある場合に、国のテクノロジー企業を海外企業の買収から保護することです」「イギリス政府が2021年のG7サミットで半導体などのグローバルサプライチェーンを構築すると約束したにもかかわらず、今回の買収はそれに反しており、政府が目をつぶる理由が説明されていません」と指摘しました。なお、イギリス政府の広報担当者は海外メディア・CNBCの問い合わせに対し、「現時点で介入することは適切ではないと考えていますが、状況を注意深く監視し続けます」と回答しました。



なお、NWFにはメガバンクのHSBCホールディングスに2000万ポンド(約30億円)、ウェールズ政府に1800万ポンド(約27億円)の未払い債務があることも指摘されています。CNBCは今回の買収額を6300万ポンド(約96億円)だと推定しています。