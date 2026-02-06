2026年02月06日 11時38分 メモ

ビットコイン価格が7万ドルを割り込み半年でピークの44％減、第2次トランプ政権成立後最低水準



最大手の仮想通貨であるビットコインの価格が、現地時間2026年2月5日(木)のニューヨークでの取引開始時に6万9821ドル(約1094万円)となり、2年3カ月ぶりに7万ドル(約1096万円)のラインを割り込みました。ピーク時に比べると44％の下落で、2024年11月にドナルド・トランプ氏が2回目の大統領となってから最低の水準です。



ビットコインの価格は2022年11月、大手仮想通貨取引所だったFTXの破産に前後して2万ドル(約314万円)台を割り込んでいたのを最後に、2025年まで基本的に右肩上がりが続いていました。



2025年7月には過去最高となる12万ドル(約1880万円)のラインを突破しています。



しかし、トランプ関税などの影響によって以後は下り局面に入っていて、2025年10月に10万ドル(約1570万円)を割り込みました。



第2次トランプ政権がビットコインの上昇局面で誕生したこともあり、今回の7万ドル切りは、第2次トランプ政権成立後最低水準となっています。



経済紙のブルームバーグは、7万2000ドル(約1130万円)のラインを維持できない場合、6万8000ドル(約1070万円)までは下がる可能性が高く、2024年につけた安値まで下がるかもしれないという専門家の意見を示しています。この言葉を裏付けるように、相場は一時6万1000ドル(約955万円)まで下がりました。



ニュースサイト・CNBCによると、ドイツ銀行アナリストのマリオン・ラブール氏は「こうした堅調な売り傾向は、既存の投資家たちが仮想通貨への興味を失いつつあり、全体的に悲観論が高まっているためだと考えます」という見解を示したとのことです。

