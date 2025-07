2025年07月15日 16時30分 メモ

ビットコイン価格が初めて12万ドルを突破、さらに上昇の機運あり



直近3カ月、価格上昇の流れにある仮想通貨市場の中で、仮想通貨の代表的存在であるビットコインの価格が史上初めて12万ドル(約1770万円)を突破しました。専門家からは、アメリカの政策が仮想通貨に有利な内容なので、今後も価格上昇の見込みがあるという見方が示されています。



ドナルド・トランプ氏が第47代大統領になるまで、ビットコインの価格は8万ドル(約1180万円)に届いていませんでしたが、トランプ政権のもとで10万ドル(約1480万円)のラインを突破。



2025年5月下旬には11万ドル(約1625万円)を突破。



そして2025年7月、ついに12万ドルのラインに到達しました。



自ら「仮想通貨大統領」と名乗るほどの仮想通貨推進派であるトランプ大統領の影響は大きく、アナリストのトニー・シカモア氏は、大統領の支持や機関投資家の需要、さらなる価格上昇の期待などが仮想通貨への追い風の要因になっていると語っています。





シカモア氏は、ここ1週間の値動きはどこで止まるかまったくわからないほどに強力で、12万5000ドル(約1850万円)ぐらいまでは簡単に到達するという見方を示しました。



仮想通貨の投信運用を行っているXBTOトレーディングのトレーダーであるジョージ・マンドレス氏は、「ビットコインが単なる投機資産ではなくマクロヘッジであり、構造的に希少な価値を蓄えているという視点が成熟しつつあることを示しています」と語っています。



なお、ニュースサイトのFast Companyは2021年後半、ビットコインの価格が当時としては記録的な数字となる6万4000ドル(約945万円)にまで到達したのち、2022年に「仮想通貨の冬」が訪れて、元の価格に戻るまでに2年を要したことから、「以前もここまでは達したことがあるのを心にとどめておく必要があります」と指摘しています。