2026年01月29日 06時00分 生き物

サメによる襲撃がハワイで10月に増える理由とは？



「ハワイ周辺では10月にサメの咬傷事故が増える」という話は研究者たちの間でたびたび指摘されていますが、その理由は明らかになっていません。ハワイ大学マノア校ハワイ海洋生物研究所(HIMB)のカール・G・マイヤー氏は、約30年分のサメによる襲撃事故の記録を分析して10月にサメによる襲撃が増加することが統計的に有意だと報告したうえで、その理由を分析しました。



マイヤー氏は1995年から2024年10月までにハワイ周辺で記録された「挑発したわけでもないのにサメに襲われた事故」165件を対象に、月ごとの事故件数の偏りを調べました。その結果、10月だけで全体の20％に相当する32件の事故が発生しており、他の月と比べて2倍～4倍の頻度であることが分かりました。



さらに、事故に関わったサメの中で一番多いのはイタチザメで、全期間に発生した事故165件のうち、イタチザメによる事故は全体の47％に相当する77件を占めることも判明。10月に発生した事故に限った場合、確認できた事故の少なくとも63％がイタチザメによるものだったとマイヤー氏は報告しています。





「なぜ10月にイタチザメによる咬傷事故が目立つのか？」という点について、マイヤー氏は最も有力な理由として「繁殖の季節性」を挙げています。ハワイではイタチザメの出産が9月～10月にかけて起きるとされており、この時期に行動や分布が変化して人との遭遇が増える可能性があるとのことです。



イタチザメの出産期が人との遭遇増加につながるメカニズムとして、マイヤー氏はまず「沿岸に大きなメスが増えること」を挙げています。2009年の先行研究で使用された生態観察ツアーの記録では、オアフ島北岸の観察スポットでイタチザメの目撃数が10月にピークを迎えることが示されており、2013年の研究でも北西ハワイ諸島にいたメスのイタチザメの成体の一部が、この時期に人の多い島へ移動する傾向が報告されています。



さらに、「イタチザメの出産後の採餌が活発になること」もメカニズムのひとつだとマイヤー氏は述べています。イタチザメは多くの子を産むため出産でのエネルギー消耗が激しく、出産後は栄養状態を回復させるためにより積極的に餌を探すようになる可能性があるとのこと。





この「沿岸に大きなメスが増えること」と「イタチザメの出産後の採餌が活発になること」という2つのメカニズムが重なった結果として咬傷事故が増えやすくなるとマイヤー氏は分析しています。



一方で、マイヤー氏は10月の咬傷事故増加について「海の温度が高いから」といった単純な要因では説明しにくいとしています。研究では海面水温の平年差もモデルに入れて検討していますが、水温の影響を考慮しても10月の事故件数増加の効果は残ったとのことです。



なおマイヤー氏は、10月に統計上イタチザメによる咬傷事故のリスクが上がるとしても、咬傷事故自体は「絶対数として非常にまれ」だと強調しています。