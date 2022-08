2022年08月05日 17時00分 生き物

地球温暖化の影響でウミガメのほとんどがメスとして生まれている



地球温暖化は気候変動を招くだけでなく、さまざまな生態系にも大きな影響を与えます。アメリカ国立海洋局は、気候変動によって引き起こされた強烈な熱波の影響で、一部の海岸でウミガメのメスが急増していると報告しています。



What causes a sea turtle to be born male or female?

https://oceanservice.noaa.gov/facts/temperature-dependent.html



Global heating means almost every sea turtle in Florida now born female | Florida | The Guardian

https://www.theguardian.com/us-news/2022/aug/04/florida-sea-turtles-female-global-heatings



アメリカ国立海洋局によると、ウミガメの卵から生まれる子どもの性別はふ化温度で変化するとのこと。卵が27度以下でふ化するとオスに、31度以上だとメスになり、この温度差によってオスとメスの子ガメが混在することになります。



地球温暖化による気候変動により、近年夏に厳しい熱波が報告されており、2022年も記録的な熱波が各地で観測される年となりました。アメリカ南部のテキサス州では過去最高の46.1度を記録し、アメリカ各地で熱中症による死亡例が相次いで報告されています。そんな異常なレベルの熱波によって、砂浜が一日中を通じて高温になったため、メスの割合が高くなったとアメリカ国立海洋局はみています。





「地球が気候変動を経験するにつれ、気温の上昇によって孵化の条件が偏って致死的となる可能性さえあります。カメ類だけではなく他の動物にも影響を及ぼすでしょう」とアメリカ国立海洋局は述べました。



フロリダでウミガメを保護する団体・タートルホスピタルのマネージャーを務めるBette Zirkelbach氏は「恐ろしいことに、ここ4年のフロリダの夏は記録的に暑い夏でした。ウミガメの子ガメや卵を研究している科学者は、過去4年間にメスのウミガメしか発見しておらず、オスのウミガメを見つけていません」と述べています。





マイアミ動物園のウミガメ病院で飼育員を務めるMelissa Rosales Rodriguez氏は「遺伝的多様性がないため、ウミガメの個体数は数年後に激減するでしょう。繁殖に十分なオスとメスの比率に達していないのです」と述べました。