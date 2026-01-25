2026年01月25日 14時00分 サイエンス

炭酸を注いで泡だらけだった時に「指を入れる」と改善される理由とは？



炭酸飲料をコップに注いだとき、泡だらけになってしまうことがあります。そのような時に「指を入れる」ことで泡だらけの状態が改善される裏技とその仕組みについて、YouTubeチャンネルのMinuteFoodが解説しています。



Why you should stick your finger in soda - YouTube





そもそも炭酸飲料をコップに注ぐと泡が発生する理由として、炭酸飲料は「過飽和」の状態にあることが挙げられます。炭酸は水に二酸化炭素を溶かすことで作られていますが、通常水に溶けるよりも高い圧力をかけた状態により、無理やり二酸化炭素を大量に溶かした状態となっています。炭酸飲料のフタを開けた際に「プシュ」と空気が抜ける音がするのは高めた圧力が開放される音であり、この瞬間に圧力条件が変化し、過飽和状態を維持できなくなります。





ガスが保持できずに放出されて泡が発生・成長する大きな要因は2つあります。1つはグラスには傷や微細な凹凸があり、そこに空気のポケットが発生して泡が成長するためです。もう1つは、グラスに注ぐ際に液体が全体的に揺れ動くことで、液体同士がぶつかったり空気と混ざり合ったりしながら泡が成長するためです。





そのため、ビールを注ぐ際にグラスを傾けてグラスのフチに沿うように注ぐと、液体同士がぶつかりにくくなって泡が減ります。また、バーテンダーの道具として用いられる「ツイストバースプーン」も、ねじれた柄の部分に沿うように注ぐことで泡の量を調整できる効果があります。





泡が増えないようにそっと注いだ場合でも、うまく調整できずに泡だらけになってしまうことがあります。そのような際に「炭酸飲料に指を入れる」ことで、泡を減らすことができます。MinuteFoodによると、指に含まれている油分は水の表面張力を局所的に弱める性質があるため、指を炭酸飲料に入れることで、泡の膜構造が不安定になるとのこと。泡がはじける際に油分も散乱するため次々に泡がはじけていき、全体の泡が落ち着くという仕組みです。





油分を使って泡を減らすというのは科学的に理にかなった方法ですが、脂ぎった指を飲み物に突っ込むというのは衛生的に問題があります。MinuteFoodは「他の人に飲み物を出すときは推奨できませんが、自分で飲む分には大丈夫」と付け加えています。





また、指を入れる方法はグラスに注いだ際に泡が多かった場合に有効ですが、「炭酸飲料の缶を振ってから開けた際に噴き出す」ということを対策するためには使うことができません。振ってしまった炭酸飲料入りの缶への対策として、「側面を指で軽くたたくと泡が噴き出ない」という俗説があります。缶を振ると、グラスに注いだ時と同じように飲み物が揺さぶられて泡が大量に発生しますが、缶の中は圧力が高いためこの時点では何も起こりません。振るのをやめると多くの泡は落ち着きますが、一部は缶の側面に付着しているため、缶の側面を軽くたたくことで泡を剥がし、開けた際に噴き出るのを防ぐことができると考えられていました。





しかし、実際に1000本のビール缶を振りまくった過去の研究では、缶の側面をたたいて噴き出るのを防ぐ裏技は科学的に否定されています。研究者は「缶をたたいても、たたかなかったグループとの間に統計的に有意な差はありませんでした。振った缶ビールが噴き出すのを防ぐ唯一の解決策は、泡が落ち着くまで待つことです」と結論付けています。ただし、ビールでは効果がないがソーダでは効果がある可能性など、追加の検証が必要だとも考えられています。



「缶入りの炭酸飲料を指ではじくと噴き出さない裏技」が科学的に否定される - GIGAZINE





炭酸飲料の泡が発生する仕組みにはグラスの形や温度、圧力の状態などさまざまな要因が働いているため、それらを理解することで泡の発生を防いだり発生した泡を抑えたりすることができます。しかし、科学的に未解決な部分も依然として残っています。

