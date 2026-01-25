2026年01月25日 12時00分 サイエンス

筋力が低い中高年は認知症になりやすいことが判明



平均寿命が長くなった現代では認知症になる人の数も増えており、家族や医療システムへの負担が問題視される中で、認知症リスクの高い人を見つけて予防することがますます重要になっています。新たな研究では、筋力の弱い中高年は筋力が強い同年代の人に比べて認知症になりやすいとの結果が示されました。



Association between muscle strength and dementia in middle-aged and older adults: A nationwide longitudinal study - ScienceDirect

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0022395625005667





Weak muscles linked to higher dementia risk in middle-aged and older adults

https://www.psypost.org/weak-muscles-linked-to-higher-dementia-risk-in-middle-aged-and-older-adults/



認知症リスクの高い人を早期発見する指標のひとつに、加齢に伴って骨格筋の量が低下して筋力や身体機能が低下した状態であるサルコペニアがあります。これまでの研究では、身体の虚弱さと脳の健康との間に関連があることが示されていますが、この関連性を測定する試みの多くは個人間の体格差を考慮していなかったとのこと。



そこで、中国の新郷医科大学の研究チームは、体重や体積を調整した場合でも筋力の低下と認知症リスクに関連があるかどうかを調べました。さらに、これまでの研究のほとんどは筋力の指標として握力を用いていましたが、今回の研究では下半身の筋力にも着目したとのことです。





研究チームは、50歳以上のイギリス人を対象に収集されたEnglish Longitudinal Study of Ageing(イギリス縦断老化研究)のデータを用いました。分析対象のデータには約6000人が含まれており、追跡期間の中央値は約9年でした。追跡期間中に、全体の約3.3％に相当する197人が認知症を発症しました。



被験者らは上半身の筋力を測定するため、携帯型の筋力計を用いて握力を測りました。また、座った状態から素早く5回立ち上がる時間を測るテストにより、下半身の筋力も測定されました。研究チームは被験者のボディマス指数(BMI)と体重に基づいて筋力の測定値を調整し、体格が異なる人々の間でも筋力スコアを公平に測定できるようにしました。





分析の結果、筋力低下と認知症の発症を結びつける明確なパターンがあることが判明しました。絶対的な握力が最も低い被験者は握力が最も強い被験者と比較して、認知症と診断されるリスクは約2.8倍も高くなりました。BMIで標準化した筋力でもこの傾向が持続し、体格に対する筋力が最も低い被験者は最も高い被験者と比較して、認知症リスクが2倍以上という結果でした。



また、下半身の筋力についての結果も同様で、椅子から素早く5回立ち上がるのに最も時間がかかった被験者は、最も時間が短かった被験者と比較して認知症リスクが約2.75倍だったと報告されています。



一連の結果は男女ともに一貫しており、筋力低下と認知症リスク上昇の関係性は直線的でした。さらに、研究開始から2年以内に認知症と診断された人を除外し、「未診断の認知症のせいで筋力が低かった被験者」を省いた分析でも結果はほぼ同じだったとのことです。





今回の結果を説明できる生物学的メカニズムとしては、「脳の白質に生じる病変によって筋力が低下した説」「認知症とともに筋肉を制御する神経経路の損傷が起きた説」「慢性的な炎症が筋力低下と認知症の両方を引き起こした説」などが挙げられています。



なお、今回の研究はあくまで筋力低下と認知症リスク上昇の関係性を調べたものであり、「筋力が低いから認知症になった」「認知症になったから筋力が低下した」といった因果関係を証明したものではありません。被験者がイギリスに住む50歳以上の人々と限定的だった点や、認知症の種類を区別していないといった点も指摘されています。



それでも今回の研究結果は、年齢を重ねる中でも筋力を維持することの重要性を強調しており、医師らが筋力テストで認知症リスクのスクリーニングができることを示唆しています。心理学系メディアのPsyPostは、「科学者は、筋力強化が認知症の発症を積極的に遅らせることができるかどうかを明らかにする必要があります」「全身の筋力に焦点を当てた介入は、脳の健康をサポートする効果的な方法となる可能性があります」と述べました。

