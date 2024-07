2024年07月22日 12時30分 サイエンス

「オリーブオイルを飲むと二日酔いを防げる」という説は本当か?



お酒を飲むことは楽しくてストレス解消になりますが、飲み過ぎると二日酔いに苦しめられてしまうため、人々は古くから「お酒を飲みつつ二日酔いを避ける方法」について探求してきました。近年では「お酒を飲む前にオリーブオイルを飲んでおくと、アルコールの吸収を遅らせて二日酔いを防げる」という説が人気を集めていますが、果たして本当にオリーブオイルには二日酔いを防ぐ効果があるのかどうかを、イギリスのアングリア・ラスキン大学で医学教授を務めるジャスティン・ステビング氏が解説しています。



Some say a shot of olive oil can prevent a hangover – here’s what the science says

https://theconversation.com/some-say-a-shot-of-olive-oil-can-prevent-a-hangover-heres-what-the-science-says-234443





「オリーブオイルを飲むと二日酔いを防げる」という説は、音楽プロデューサーのベニー・ブランコ氏がトーク番組の「ザ・トゥナイト・ショー」で話したことなどがきっかけで広まっているとのこと。オリーブオイルが二日酔いを防ぐメカニズムについては、「オリーブオイルの脂肪が胃の内壁にコーティングを形成し、アルコールが血液に吸収される速度を低下させるため」と説明されています。



二日酔いは、血液に吸収されたアルコールが肝臓で分解されてアセトアルデヒドという有害な物質が作られ、血中のアセトアルデヒド濃度が高くなりすぎることで発生します。そのため、オリーブオイルがアルコールの吸収を遅らせることで二日酔いを防げるという説明には、一定の妥当性があるように思えます。



しかしステビング氏は、「この主張は魅力的ですが、科学的な裏付けがないため、懐疑的な目で見る必要があります」と指摘し、オリーブオイルを飲んだところで二日酔いを防げる可能性は低いと主張しています。







